無薪假人數暴增 林伯豐籲政府提供相關企業兩項支持 一年後會有所改善

美國關稅衝擊擴大，無薪假人數飆升至7,334人。三三會理事長林伯豐17日表示，建議政府對放無薪假的工廠，應該提供企業所得稅的減免，或一定空間的紓困計畫，提供一年的支持，他相信屆時美國關稅政策將會改變，不要讓這些企業在這一年之間撐不下去。

三三會17日舉行每月例會，林伯豐在會前受訪表示，中小企業放薪假是無可奈何的事，生產減少，員工上班仍要發薪水，他重申在稅、費、及銀行貸款，政府要幫中小企業尋求適當的辦法， 幫他們一年，「一年過後，一定會有改善」。

至於為什麼一年會有改善？林伯豐說，美國明年期中選舉，現在美國的動亂也很明顯，不管川普能不能繼續，共和黨是不是還是一樣維持多數，就算繼續維持多數，權力的變化也不可預測，他相信「一定會有改變」，屆時相信美國關稅也會有所改變，中小企業只要撐到明年，能夠度過，很有機會再回到原來健康的狀況。

林伯豐在會前針對新台幣升值議題也表示，產業仍希望匯率能夠穩定，才不會有意想不到的損失。他強調，希望穩定匯率，最近央行的尾盤大概都盡量拉在一美元兌新台幣30元左右，「這個價格是對我們來講是還可以接受的，盡量維持30左右」。

林伯豐隨後在致詞時表示，東京是全球重要科技都市,積極推動人工智慧（AI）與高科技產業發展。在產業方面,許多知名企業如NEC、富士通與軟銀等都在東京設立 AI 與高科技研發中心。

他表示，日本為了因應 AI等高耗能產業電力需求增加，於今年2月18日正式通過新版「能源基本計畫」與「GX 2040 願景」，大幅調整能源政策，明確將核能定位為與再生能源並行的重要支柱，2040年再生能源占比提升至40%-50%,核能則將佔 20%。

林伯豐表示，反觀台灣在今年5月17日核三廠2號機除役後，正式進入「非核家園」，燃煤造成空氣汙染不得不縮減，政府選擇「以氣代煤」，天然氣發電已占 46.6%，這讓台灣電力供應有三大風險，包括：一、進口依賴度高，台灣面臨缺電危機；二、天然氣接收站建設延宕，危及環境生態；三、天然氣極易燃，要防止造成災變。

他表示，面對 AI產業的發展與因應氣候變遷，台灣應持續發展核電，用新一代安全的核能技術，包括小型模組化（SMR）或第四代反應器發展核電，例如：比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐投資十億美元，2030 年興建 345MW 的核電廠。並應加快儲能與智慧電網技術的發展，才能確保能源安全。

針對美國對等關稅的影響，林伯豐也再度強調，企業因為訂單減少，只能減班並鼓勵休假，9 月中整體實施無薪假人數已達 7,334 人，因此建議政府，一要積極爭取取消疊加關稅，及降低20%對等關稅，並應公開說明美方對台灣的要求條件；其次，企業已面臨極大的經營壓力，9 月不要再調漲電價。