國際情勢壓力增 勞動部補貼減班 助勞資雙方安心充電度難關

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
雲嘉南分署轄內各就業中心透過專人輔導勞工或企業進行送件申請，希望減緩因國際情勢所造成之生計衝擊。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署轄內各就業中心透過專人輔導勞工或企業進行送件申請，希望減緩因國際情勢所造成之生計衝擊。圖／雲嘉南分署提供

因應美國對等關稅政策等國際情勢，台灣各產業陸續受衝擊影響而協議減班休息，其中以製造業及機械設備製造業較明顯；勞動部上月起除啟動強化版「僱用安定措施」外，勞動部雲嘉南分署也滾動式調整「勞工再充電」計畫，希望減緩勞工生計衝擊，與企業共度難關。

勞動部雲嘉南分署說明，強化版僱用安定措施除補助勞工薪資差額提高至7成外，另擴增適用製造業類別，包含食品及飼品、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及零件、其他運輸工具及零件等9大行業。

雲嘉南分署提到，該措施施行期間從今年8月1日至明年1月31日皆可，經勞雇雙方協商同意減班休息，並向當地勞工主管機關通報，且實際減班達30天以上，即可申請薪資差額7成補助，每人每月最高可領1萬2100元、最長補助6個月、最高可達7萬2600元。

另外，「勞工再充電」計畫除補助雇主自行辦理訓練課程，前述協議減班休息勞工也可自行申請參加相關職訓課程，每人每月最高可領1萬7210元，另因考量部分薪資偏低勞工實施減班休息後差額甚小，投保級距於3萬0300元以下勞工，受訓後也可領最高2280元的訓練津貼。

雲嘉南分署提醒，訓練津貼及僱用安定的薪資補貼可合併請領，但申請補助總額合計不得高於減班休息前後的薪資差額，希望補貼勞工因停工所造成的生計壓力；為盡速協助受國際情勢影響的勞工及企業，轄內各就業中心若接獲減班休息通報，也將立即啟動關懷與輔導服務。

因國際情勢而致產業減班休息，勞動部滾動式調整「勞工再充電」計畫，希望全面照顧各薪資結構勞工，每人每月最高發給1萬7210元。圖／雲嘉南分署提供
因國際情勢而致產業減班休息，勞動部滾動式調整「勞工再充電」計畫，希望全面照顧各薪資結構勞工，每人每月最高發給1萬7210元。圖／雲嘉南分署提供

