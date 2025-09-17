國際情勢壓力增 勞動部補貼減班 助勞資雙方安心充電度難關

因應美國對等關稅政策等國際情勢，台灣各產業陸續受衝擊影響而協議減班休息，其中以製造業及機械設備製造業較明顯；勞動部上月起除啟動強化版「僱用安定措施」外，勞動部雲嘉南分署也滾動式調整「勞工再充電」計畫，希望減緩勞工生計衝擊，與企業共度難關。

勞動部雲嘉南分署說明，強化版僱用安定措施除補助勞工薪資差額提高至7成外，另擴增適用製造業類別，包含食品及飼品、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及零件、其他運輸工具及零件等9大行業。

雲嘉南分署提到，該措施施行期間從今年8月1日至明年1月31日皆可，經勞雇雙方協商同意減班休息，並向當地勞工主管機關通報，且實際減班達30天以上，即可申請薪資差額7成補助，每人每月最高可領1萬2100元、最長補助6個月、最高可達7萬2600元。

另外，「勞工再充電」計畫除補助雇主自行辦理訓練課程，前述協議減班休息勞工也可自行申請參加相關職訓課程，每人每月最高可領1萬7210元，另因考量部分薪資偏低勞工實施減班休息後差額甚小，投保級距於3萬0300元以下勞工，受訓後也可領最高2280元的訓練津貼。