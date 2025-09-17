國會AI指引中文版出爐 立委肯定：「北極星」級指標

立委葛如鈞17日出席由西敏寺民主基金會（WFD）出版的中文版《國會應用AI指引》及台灣民主基金會活動時表示，將先進科技帶入國會、讓更多人受益，一直是他加入國會的初衷。他期盼這份指引能成為國會引入AI工具的重要依據，協助提升國會運作透明度與效率。

葛如鈞指出，《國會應用AI指引》之於國會，就如同《人工智慧基本法》之於國家，都是具上位性質的指引，能夠展現政府對新興科技的態度。他作為《人工智慧基本法》主要提案人，已在朝野多次討論與公聽會中逐漸凝聚共識，相信不久後即可順利通過，並作為台灣科技產業發展的「北極星」。

葛如鈞進一步表示，美國政府近年已明確確立AI治理以「創新」與「開明」為核心方向，台灣也應走向鼓勵創新的模式。他重申，AI主管機關應由國發會擔任，才能符合推動新興產業的精神。

他同時分享國會在AI應用上的多項實例，包括運用AI聲音複製技術協助委員質詢、製作「AI周爺爺」說明國會改革法案、透過區塊鏈公開AI轉譯會議逐字稿、導入AI聊天服務與選民互動，以及提醒政府關注AI本地資料不足所可能造成的偏見風險。

葛如鈞表示，未來將持續在制度、政策與資源面提供支持，推動AI與民主政治的結合。他強調，只要保持「開放、負責與創新」的態度，AI將能改善人類生活，並讓台灣民主更成熟。

葛如鈞強調，AI工具的引入應循序漸進，「先講求不傷身，再追求效果」，在創新與應用的同時，也必須優先確保AI安全與資訊安全。葛如鈞表示，唯有在「開放、負責」的態度下，兼顧創新與發展AI才能真正改善人類生活，讓台灣民主更加成熟。