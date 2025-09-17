快訊

關稅海嘯無薪假人數翻倍 新北49家廠商、348人受影響

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
無薪假飆破7000人，製造業成重災區，關稅對就業市場的衝擊正急遽惡化。示意圖，非新聞當事人。(記者林伯東／攝影)

勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，受美國對等關稅影響的事業單位有242家、6246人。新北市勞工局指出，經統計至今天止，新北市受理事業單位通報實施減班休息49家348人，其中受關稅影響計25家180人，影響行業機械設備製造業12家，金屬製品製造業6家，電力設備及配備製造業4家，汽車及其零件製造業、塑膠製品製造業及其他製造業各1家。

新北市產業與勞工受影響範圍雖較小，新北市勞工局長陳瑞嘉指出，勞工局接獲事業單位通報實施無薪假，均會先進行電話關懷，並視狀況入廠訪視，同時協助事業單位向中央申請「僱用安定措施」補助，即依減班休息前後薪資差額提供70%的補貼，最長發給6個月。

同時連結「減班休息勞工再充電計畫」，協助企業勞工利用減班工時時段參訓或辦訓，持續發展所需技能，支持勞工在此變動情勢下安定就業。如有發生勞資爭議，勞工局亦會適時提供法令諮詢、申請勞資爭議調解，或進一步供涉訟補助等方式，積極協助勞工維權，以穩定勞雇關係。

由於目前勞動部「僱用安定措施」僅適用「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」以及「其他運輸工具及其零件製造業」等9大行業，但仍有部分受影響行業未被納入，陳瑞嘉已於日前全國勞政主管聯繫會報，向中央建議應「滾動式調整適用產業」，以快速因應時勢變化，強化僱用韌性，協助勞資雙方共度難關。

