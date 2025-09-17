接掌國發會17天 葉俊顯：施政要更貼近老百姓體感

內閣小改組，國發會新任主委葉俊顯上任後表示，政策有延續性，短期將會聚焦「AI新十大建設」、「六大區域產業及生活圈」、「地方創生」三大方向，更強調「施政要更貼近老百姓體感」。

從前任主委劉鏡清接棒已經17天，葉俊顯表示，這17天很充實，過去自己躲在小小辦公室裡面忙自己的事情，現在是忙大家的事情，因此覺得時間不夠用，但會盡力完成總統與院長交代的任務。

葉俊顯也透露，其實當初接到徵詢的電話不是來自於行政院長卓榮泰，而是時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫代表院長約時間，而後才到行政院進一步與卓榮泰面談。

葉俊顯表示，與卓榮泰面談的過程中提到，希望國發會在「AI新十大建設」方面加強，而AI發展造成的數位落差、生活上的不均，「六大區域產業及生活圈」也要更著墨，地方創生也要投入更多心力，雖然這些都不是新政策，劉鏡清時代在推，但政策本就有延續性，短期不會有新的政策，「盤點之後，光是AI新十大建設、六大區域產業及生活圈等，這些就夠忙了。」

葉俊顯也說，與國發會前兩任的主委都很有淵源，龔明鑫碩士班學長，劉鏡清是則大學學長，未來國發會與經濟部會密切合作，他與龔明鑫在聯繫上與政策推動上都會很有默契。

由於國發基金投資與管理方面，先前爆出不少爭議，就連立委都關注。對此，葉俊顯表示，接下來會將國發基金分為投前與投後兩部分，投前的洽談與審議、投後的管理都會加強。

葉俊顯說，洽談時要進行口碑調查，市場趨勢分析、增加公司治裡評鑑，審議則要強化審議品質，增加諮詢委員、優化投資協議書；投後管理則要增加風險預警指標，每一季評估風險，並定期檢討轉投資事業獲利，沒獲利的要加強檢討營運狀況，未來國發基金也希望多鏈結新創產業。

對於因應國際情勢而要成立的主權基金，葉俊顯則說，目前還在收集意見的階段，還要審慎評估、建立信任、全民共識，取得共識之後才會有具體規劃與成立階段。

雖然有關稅因素，但台灣第二季經濟成長率突破8%，對於接下來的景氣，葉俊顯表示，今年要突破4%應該不會太困難，雖然上下半年有些落差，但AI需求仍然旺盛，出口可以維持一定水準，至於明年，由於基期墊高，估可能2.8%，但出口旺盛，也能帶動國內投資，消費方面，受關稅因素影響，汽車買氣冷，反而比較沒那麼亮眼。

日前韓媒報導，今年台灣人均所得超越南韓，被問及是否會延續，葉俊顯則認為，南韓對大陸市場依賴程度較高，大陸過剩產能衝擊世界，南韓受到的影響會比較大，最明顯的例子就是汽車，而台灣比較幸運的是有台積電，也認為台積電5~10年內都可以保有優勢。