肯定產業努力 蕭美琴：台灣股市屢創新高、8月出口首超韓國

蕭美琴副總統16日下午接見「第21屆台灣金根獎」獲獎廠商，肯定大家對經濟產業及科技發展的努力與貢獻。她肯定道，前兩週台灣股市屢創新高，8月出口產值更首度超越韓國，是台灣產業長期努力的成果。

訪賓一行由台灣產業科技推動協會理事長涂醒哲率領，經濟部次長何晉滄陪同，前來總統府拜會蕭美琴。

蕭美琴致詞時表示，台灣金根獎獲獎廠商都是立足台灣、布局全球，在各行各業成功的企業家，能在激烈的競爭中脫穎而出，非常不容易。

她提到，尤其現在全球貿易環境產生許多變化，貿易體系也正在改變，關稅及產能過剩等因素更帶來許多新的挑戰；此外，AI新興科技及下一個世代勞動人口結構改變也對產業帶來影響，都讓台灣產業環境充滿新的不確定因素。

蕭美琴指出，前兩週台灣股市屢創新高，8月出口產值更首度超越韓國，是台灣產業長期努力的成果，也對國際貿易深具貢獻。

她表示，面對各式挑戰，台灣仍有部分產業需要政府進一步協助，因此經濟部、國發會等相關部會也針對產業輔導與協助，提出各項韌性預算，希望未來在推動過程中能夠得到各位獲獎廠商的支持。

蕭美琴強調，政府希望打造均衡台灣的產業環境，讓北、中、南、東部，以及百工百業都能均衡發展。除了半導體與科技產業，生技、金融服務、醫療等領域也能藉由AI等先進技術帶來新機會，進一步與世界接軌。

最後，蕭美琴再次感謝台灣金根獎獲獎廠商長期以來對經濟產業及科技發展的努力與貢獻，期盼未來與政府一起努力均衡台灣、壯大台灣，相信強大的台灣定能對世界繁榮發展做出貢獻。