快訊

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

租賃修法也傾聽青年租屋心聲！補貼遭阻、房東亂漲租全說了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部邀集多個青年團體與學生代表座談，傾聽大家的租屋心聲。內政部提供
內政部邀集多個青年團體與學生代表座談，傾聽大家的租屋心聲。內政部提供

內政部正推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，特別針對青年租屋困境再度展開溝通。內政部16日邀集多個青年團體與學生代表座談，聽取租屋族的實際需求，與會青年普遍支持修法三大方向，並呼籲政府應建立更公平、友善的租屋環境。

青年代表指出，許多年輕人申請租金補貼時，經常遇到房東阻撓、要求分潤，甚至面臨驅離風險，讓本應協助安居的政策難以落實；另有青年反映，租屋市場供給不足，遇到糾紛時更缺乏多元的申訴管道，只能選擇隱忍，甚至犧牲自身權益，呼籲內政部能與教育部合作，加強法規宣導，讓青年在租屋過程中懂得如何運用法律保障自己。

針對多元群體的聲音，會中也有代表提醒，外籍人士與移工在租屋市場中時常因語言或身分因素遭遇不友善對待，盼修法設計能一併納入，避免被排除在租屋保障之外。

內政部回應，未來將持續針對不同族群的居住需求，廣納各界意見，並研議配套措施，目標是讓租屋市場更公平，讓青年、弱勢族群到外籍人士都能在更安心的環境中穩定居住。

租屋 內政部 租金補貼

延伸閱讀

申請租補房東還頻出招 青年隱忍換安居盼內政部解決

央行明理監事會不跟進美降息機率大 市場估最遲明年新青安落日前必降

寧可得罪全台房東也要修租賃法？內政部攤開爭議一次說清楚

慘忍影片流出…台中男夥移工殺穿山甲割頸放血 檢依法起訴

相關新聞

雪上加霜！林口一號機也故障 備轉容量率亮黃燈

台電燃煤機組林口二號機日前故障後至今仍未修復，而林口1號機今日上午又發生故障，發電量再少800MW，約2%的發電量，今日...

申請租補房東還頻出招 青年隱忍換安居盼內政部解決

內政部本月預計提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修法，傳出部分房東預先反映調漲租金。內政部近期邀相關團體、學生代表開座談...

寧可得罪全台房東也要修租賃法？內政部攤開爭議一次說清楚

內政部正推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，聚焦於保障房客三年租期、限制續約租金漲幅等，讓租屋市場朝向長期穩定發展。...

時隔22年台灣人均GDP再贏南韓 小笠原點破「民眾無感」真相：很正常

南韓政府於本月14日公布最新數據，2025年南韓人均GDP估計約3萬7430美元（約台幣114萬元），落後台灣的3萬8066美元（約台幣116萬元），這代表台灣在人均GDP上時隔22年再次超越南韓。不過，消息一出不少台灣民眾直言「沒有感覺」，日本知名政治學者小笠原欣幸也點出關鍵原因。

肯定產業努力 蕭美琴：台灣股市屢創新高、8月出口首超韓國

蕭美琴副總統16日下午接見「第21屆台灣金根獎」獲獎廠商，肯定大家對經濟產業及科技發展的努力與貢獻。她肯定道，前兩週台灣...

租賃修法也傾聽青年租屋心聲！補貼遭阻、房東亂漲租全說了

內政部正推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，特別針對青年租屋困境再度展開溝通。內政部16日邀集多個青年團體與學生代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。