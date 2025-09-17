租賃修法也傾聽青年租屋心聲！補貼遭阻、房東亂漲租全說了

內政部正推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，特別針對青年租屋困境再度展開溝通。內政部16日邀集多個青年團體與學生代表座談，聽取租屋族的實際需求，與會青年普遍支持修法三大方向，並呼籲政府應建立更公平、友善的租屋環境。

青年代表指出，許多年輕人申請租金補貼時，經常遇到房東阻撓、要求分潤，甚至面臨驅離風險，讓本應協助安居的政策難以落實；另有青年反映，租屋市場供給不足，遇到糾紛時更缺乏多元的申訴管道，只能選擇隱忍，甚至犧牲自身權益，呼籲內政部能與教育部合作，加強法規宣導，讓青年在租屋過程中懂得如何運用法律保障自己。

針對多元群體的聲音，會中也有代表提醒，外籍人士與移工在租屋市場中時常因語言或身分因素遭遇不友善對待，盼修法設計能一併納入，避免被排除在租屋保障之外。

內政部回應，未來將持續針對不同族群的居住需求，廣納各界意見，並研議配套措施，目標是讓租屋市場更公平，讓青年、弱勢族群到外籍人士都能在更安心的環境中穩定居住。