紡織股盤中漲幅居冠 三大題材點火 儒鴻、聚陽帶頭衝

無懼大盤回檔，紡織股17日逆勢走強，在高價成衣股與資產題材股帶動下，盤中漲幅居各類股之冠。法人分析，紡織股近期強勢主要受惠三大題材推動，包括追加單陸續釋出，顯示客戶對2026年營運展望轉趨正向；美國關稅影響逐步鈍化，第4季有望重回成長軌道；以及部分業者加速資產活化，吸引市場關注。

台股今日以運動休閒類股指數與上市紡織類股指數表現最為突出。紡織股王儒鴻（1476）股價連日走高，盤中一度攀升至444元，漲幅達5.7%，帶動同屬成衣族群的聚陽（1477）同步彈升。資產題材方面，南紡（1440）、新紡（1419）同樣吸引買盤進駐，盤中漲幅皆逾2%，推升上市紡織類股指數觸及522.8點，上漲2%，漲勢居冠。

市場看好，美國近月服飾銷售持續維持高檔水準，即便品牌端普遍調漲售價以反映成本壓力，整體服飾與鞋類市場買氣仍創新高。法人指出，返校季的銷售表現通常可視為年底假期檔期的前導指標。依據PwC調查，今年約七成美國消費者預期返校支出將與去年相當或呈現成長，其中約三成三的消費者更預期支出大幅增加。從品項來看，超過七成的消費者在服飾與鞋類上的花費將落在100至500美元區間，顯示市場並未出現需求急凍的情況。

從成衣大廠的接單情況觀察，儒鴻指出，目前訂單力道穩健，並未出現下修跡象，能見度持續拉長，並已開始關注耶誕節追加訂單需求。聚陽則表示，訂單能見度已延續至年底，第4季接單已出現好轉，部分美國品牌商更針對核心供應商釋出追加訂單，不僅聚陽受惠，規模更大的同業也同步接獲通知，顯示產業回溫跡象逐步浮現。

此外，資產題材同樣為紡織股注入動能。南紡董事會已通過「南紡科技園區」首期開發案，總投資金額約21億元，將於11月動工興建廠辦大樓，並規劃八成銷售、二成出租，目前已與潛在買家與租戶接洽中，預計2027年第4季完工。新紡則因持有台北市士林多筆土地，隨著輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北投士林科技園區（北士科），瞬間成為市場焦點。公司在新光醫院旁擁有1.3萬坪工業用地，正規劃都市更新與容積最佳化，未來將朝辦公樓與廠辦大樓發展。