快訊

雪上加霜！林口一號機也故障 備轉容量率亮黃燈

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電林口電廠。圖／本報資料照片
台電林口電廠。圖／本報資料照片

台電燃煤機組林口二號機日前故障後至今仍未修復，而林口1號機今日上午又發生故障，發電量再少800MW，約2%的發電量，今日的備轉容量率9.06%，亮出黃燈，顯示「供電吃緊，系統供電餘裕緊澀。」

興達電廠新2號機日前測試時發生爆炸意外，波及興達電廠新1號機供電1300MW，占3%電力供給，全台用電吃緊的狀況雪上加霜。

算上興達新1號機與林口1號、2號機，台灣已經少了7%的電力供給，而目前興達三號機、四號機，核二廠的輕油發電機已經已經啟用。

台電林口一號機今上午也故障。圖／翻攝自台電官網
台電林口一號機今上午也故障。圖／翻攝自台電官網

爆炸 供電 興達電廠

