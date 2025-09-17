雪上加霜！林口一號機也故障 備轉容量率亮黃燈

台電燃煤機組林口二號機日前故障後至今仍未修復，而林口1號機今日上午又發生故障，發電量再少800MW，約2%的發電量，今日的備轉容量率9.06%，亮出黃燈，顯示「供電吃緊，系統供電餘裕緊澀。」

興達電廠新2號機日前測試時發生爆炸意外，波及興達電廠新1號機供電1300MW，占3%電力供給，全台用電吃緊的狀況雪上加霜。