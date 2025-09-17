以色列友台小組來訪 賴總統盼深化半導體合作

賴清德總統16日接見以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）訪問團，他感謝以色列國會對台灣國際參與的堅定支持。盼雙方攜手深化半導體、資通訊、數位安全及國防新興科技等領域合作，共同拓展全球市場，強化供應鏈韌性，邁向更繁榮的未來。

訪賓一行包括以色列國會議員希閣蔓（Michal Shir Segman）、碧彤（Debbie Biton）、丹尼諾（Shalom Danino）、德拉（Eli Dallal）、羅本茉希（Yael Ron Ben Moshe）等，由外交部次長吳志中及駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時表示，杜伯斯基是深化台灣和以色列雙邊關係的重要推手，不只三度率領跨黨派議員來訪，今年7月更在國會發動連署，支持台灣的國際參與，要代表台灣人民感謝杜伯斯基主席以及各位訪團貴賓，以實際行動展現對台灣的堅定支持。

賴總統指出，台灣和以色列有許多相似之處，都身處複雜的地緣政治環境，深刻理解國家安全不能只仰賴軍事防衛，更要結合科技及創新能量，提升國家整體韌性。

他說，因此台灣和以色列除定期舉辦經貿、科技、農業等領域對話，也簽署34項合作協議，持續深化交流。另外，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），雙方在防制跨境犯罪、數位經濟以及國家安全等議題，為全球民主陣營提供更多協助。

賴總統提到，總統府「全社會防衛韌性委員會」本周六將舉辦國際論壇，已邀請以色列紅大衛盾會（Magen David Adom, MDA）分享戰傷醫療經驗，充分展現台灣和以色列共同守護生命、提升社會韌性的決心。

賴總統指出，他在台南市長任內曾受邀前往以色列參加全球市長會議，對於以色列做為「新創大國」的多元、創新及堅韌留下深刻印象。

他認為，隨著全球AI及先進科技快速發展，期待台灣能發揮全球半導體產業重鎮優勢，借鏡以色列新創研發經驗，雙方攜手深化半導體、資通訊、數位安全以及國防新興科技等領域合作，共同拓展全球市場，也強化供應鏈韌性。

杜伯斯基致詞時說，首先代表以色列人民向台灣致上深切謝意，也很榮幸以以色列國會友台小組主席的身分呈遞支持民主台灣國際參與的聯合宣言。此份宣言由72位以色列國會議員簽署，佔國會多數，充分展現對台灣的強健支持。

杜伯斯基提到，此刻心情十分沉重，因為至今仍有48名以色列人質被囚禁於加薩，自發生恐怖攻擊已過708天，這些人質及其家屬忍受無數個充滿痛苦與不確定性的夜晚。訪團時刻惦記著這些人民，同時也懷抱著感激的心情來到台灣，感謝台灣人民對以色列展示真摯的友誼。

杜伯斯基指出，2023年10月7日許多以色列公民的生活被摧毀，由於台灣的協助，已經開始重建他們的生活。其中，協助以色列興建的「台灣韌性中心」就是一個堅定友誼的象徵，有超過一千名倖存者因此受惠。

他認為，這不僅是援助，更凸顯人性和友誼的珍貴，同時展現出台灣和以色列除了共同利益，也共享自由、民主及人性尊嚴等核心價值。

杜伯斯基表示，在充滿不確定性的國際局勢下，台灣與以色列印證了勇敢善良的人能並肩昂首而立。相信雙方夥伴關係將越來越強健，在科技、創新、人道援助、教育等方面加強合作，並堅守公平正義與自由。

最後，杜伯斯基代表以色列人民，再次感謝台灣與以色列肩並肩、成為真正的盟友，他們將永遠記得這份友誼，期盼雙方關係日益深化。