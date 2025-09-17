快訊

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

貿易戰衝擊！杜拜自貿區成避險新寵 首家業者獲官方授權進軍中東

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
杜拜IFZA自貿區招商經理Leah(左）頒發授權証書予APEX艾沛思環球物業總經理陳璿凱（右）。圖／艾沛思環球物業提供
杜拜IFZA自貿區招商經理Leah(左）頒發授權証書予APEX艾沛思環球物業總經理陳璿凱（右）。圖／艾沛思環球物業提供

隨著國際貿易環境日益嚴峻，越來越多台灣企業開始思考分散市場風險的策略。位於全球貿易樞紐的杜拜，憑藉其優越的地理位置和友善的營商政策，正逐漸受到台商關注。艾沛思環球物業日前取得杜拜IFZA自由貿易區在台授權，成為首家專門協助台灣企業進軍杜拜的服務業者。

艾沛思環球物業13日舉辦全台首場說明會，吸引來自製造業、貿易、科技等不同領域的企業主參與。艾沛思環球物業總經理陳璿凱指出，面對複雜的國際貿易情勢，不少企業主開始重新檢視海外布局策略。杜拜IFZA自貿區提供的條件，讓台商眼睛為之一亮，外資可100%持股、資金自由進出、區內免關稅貿易，加上個人所得稅和企業所得稅雙免稅制度。

業界認為，川普的貿易政策讓很多企業重新思考全球布局，阿聯酋的10%關稅相對友善，加上設立門檻簡單，不用親自飛到當地就能完成手續。相較於高關稅的貿易環境，杜拜的優勢讓人印象深刻。

陳璿凱觀察，近期詢問杜拜投資的客戶明顯增加，「特別是希望拓展中東、歐洲、非洲市場的企業，都把杜拜視為重要的跳板。」杜拜作為連接四大洲的航運及貿易中心，8小時航程內可覆蓋全球2/3的人口。這樣的地理優勢，對於想要「走出去」的台灣企業來說格外重要。

IFZA客戶經理Leah指出，許多台商過去專注於單一市場，但現在越來越重視風險分散，「在杜拜設立據點，不只是稅務考量，更是市場多元化的策略布局。」

目前IFZA提供超過2,500種商業活動執照，從貿易、製造到服務業都能申請。企業設立後，不僅可享受自貿區的各項優惠，更能以此為基地輻射周邊市場。

業界人士分析，在全球供應鏈重組的大環境下，台商的海外布局思維正在轉變。過去多以降低成本為主要考量，現在更重視市場接近性和政策穩定性。

「企業不能再把雞蛋放在同一個籃子裡。」陳璿凱表示，杜拜提供的不只是稅務優惠，更是一個相對穩定且開放的商業環境。隨著首場說明會的成功舉辦，預期將有更多台灣企業開始關注杜拜市場。對於正在思考海外布局的企業而言，如何善用各地的政策優勢和地理條件，將是未來競爭力的重要關鍵。

艾沛思環球物業表示，作為首家獲得官方授權的業者，將持續協助台灣企業了解杜拜投資環境，為台商開拓國際市場提供專業支援。

