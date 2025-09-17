申請租補房東還頻出招 青年隱忍換安居盼內政部解決

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部本月預計提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修法，傳出部分房東預先反映調漲租金。圖／聯合報系資料照片
內政部本月預計提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修法，傳出部分房東預先反映調漲租金。內政部近期邀相關團體、學生代表開座談會，青年代表盼解決4項困境，並反映許多租客因擔心失去租屋機會選擇隱忍，盼內政部能與教育部合作，提升對租屋法律認識。

針對租賃住宅市場發展及管理條例修法方向，內政部表示，日前已邀集租賃相關公會、NGO團體及行政機關開座談會，昨再邀集多個青年團體及學生代表座談，傾聽青年族群的實際需求。

內政部說明，與會青年代表普遍支持租賃修法三大方向，並期待透過制度改革，解決青年學子與弱勢族群在租屋過程中的困境，包含「申請租金補貼時遭房東阻撓、驅離或要求分潤、租屋供給不足及租賃糾紛處理管道不夠多元」等問題。

青年代表反映，許多租客因擔心失去租屋機會而選擇隱忍，無法勇於反映房東侵害權益的行為，甚至犧牲自身保障，盼內政部能與教育部合作，擴大宣導租屋法規，提升青年對租屋法律的認識與運用能力，並建立更安心的申訴檢舉管道與多元糾紛處理機制。

另有與會代表提醒，推動租賃修法同時，也應重視外籍人士與移工在租屋市場中面臨的不友善處境，避免因語言、身分或制度設計而被排除在租屋保障外，呼籲政策設計須兼顧多元族群。

內政部表示，未來將持續針對不同群體的多元居住需求，邀集相關單位與團體共同研議配套方案，以建構更公平、友善的租屋環境。

內政部昨再邀集多個青年團體及學生代表座談，傾聽青年族群的實際需求。圖／內政部提供
