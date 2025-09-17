央行明理監事會不跟進美降息機率大 市場估最遲明年新青安落日前必降

美國聯準會（Fed）周三將召開利率會議，市場高度預期將重啟降息循環，台灣央行也將緊接在明天下午召開第3季理監事會，金融圈普遍預期央行明天跟進美Fed降息機率不高，至於何時台灣降息？金融圈認為，要觀察兩大指標，

一是Fed年底前降息步調；二是台灣通膨CPI變化。不過，還有一個隱形的影響因素，則是新版青年安新成家房貸（新青安）預計明年7月底落日，屆時降息利息補貼也會截止，也就是屆時新青安房貸戶的多達2碼利息補貼沒了，央行明年上半年兩季度的理監事會，預期最遲不會超過新青安屆期時就會降息。

根據新青安相關辦法，最高貸款額度自800萬元提高至1,000萬元、貸款年限自30年延長至40年，寬限期自3年延長至5年；另貸款利率合計補貼2碼，除公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府即內政部住宅基金補貼1.5碼（原補貼1碼，因應2024年央行第1季理監事會升息而再多補貼半碼），以減輕新青安貸款戶負擔。但是因為新青安即將在明年7月底屆期，政府目前續辦態度未明，且日前內政部已經明確公開表示，利息補貼到期將不繼續，因此對於新青安房貸戶來說，等同明年7月以後房貸利息就會上升2碼，增加每月期付金的負擔。

金融業者指出，美國Fed本次利率會議市場預期重啟降息，但是台灣目前CPI至8月已連續四個月低於2%，主計處並預期明年CPI將低於今年，通膨壓力有逐漸減緩趨勢，因此目前央行沒有降息的需要與壓力，可能要等到明年以後，隨著美國降息循環啟動的步調，才有可能跟進降息。

金融業者表示，但是新青安的房貸利息補貼，可說明年7月底隨新青安落日而很明確將終止，雖然政策方向對續辦新青安尚態度不明，但即使續辦可能也不會有如今的利息補貼幅度，況且政府補貼新青安利息達到1碼半，就是因為去

年第1季央行意外升息，因此考量新青安貸戶需求與負擔，台灣央行應至少會在新青安落日前降息。