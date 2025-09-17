央行明理監事會不跟進美降息機率大 市場估最遲明年新青安落日前必降

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

美國聯準會（Fed）周三將召開利率會議，市場高度預期將重啟降息循環，台灣央行也將緊接在明天下午召開第3季理監事會，金融圈普遍預期央行明天跟進美Fed降息機率不高，至於何時台灣降息？金融圈認為，要觀察兩大指標，

一是Fed年底前降息步調；二是台灣通膨CPI變化。不過，還有一個隱形的影響因素，則是新版青年安新成家房貸（新青安）預計明年7月底落日，屆時降息利息補貼也會截止，也就是屆時新青安房貸戶的多達2碼利息補貼沒了，央行明年上半年兩季度的理監事會，預期最遲不會超過新青安屆期時就會降息。

根據新青安相關辦法，最高貸款額度自800萬元提高至1,000萬元、貸款年限自30年延長至40年，寬限期自3年延長至5年；另貸款利率合計補貼2碼，除公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府即內政部住宅基金補貼1.5碼（原補貼1碼，因應2024年央行第1季理監事會升息而再多補貼半碼），以減輕新青安貸款戶負擔。但是因為新青安即將在明年7月底屆期，政府目前續辦態度未明，且日前內政部已經明確公開表示，利息補貼到期將不繼續，因此對於新青安房貸戶來說，等同明年7月以後房貸利息就會上升2碼，增加每月期付金的負擔。

金融業者指出，美國Fed本次利率會議市場預期重啟降息，但是台灣目前CPI至8月已連續四個月低於2%，主計處並預期明年CPI將低於今年，通膨壓力有逐漸減緩趨勢，因此目前央行沒有降息的需要與壓力，可能要等到明年以後，隨著美國降息循環啟動的步調，才有可能跟進降息。

金融業者表示，但是新青安的房貸利息補貼，可說明年7月底隨新青安落日而很明確將終止，雖然政策方向對續辦新青安尚態度不明，但即使續辦可能也不會有如今的利息補貼幅度，況且政府補貼新青安利息達到1碼半，就是因為去

年第1季央行意外升息，因此考量新青安貸戶需求與負擔，台灣央行應至少會在新青安落日前降息。

降息 央行 新青安房貸

相關新聞

時隔22年台灣人均GDP再贏南韓 小笠原點破「民眾無感」真相：很正常

南韓政府於本月14日公布最新數據，2025年南韓人均GDP估計約3萬7430美元（約台幣114萬元），落後台灣的3萬8066美元（約台幣116萬元），這代表台灣在人均GDP上時隔22年再次超越南韓。不過，消息一出不少台灣民眾直言「沒有感覺」，日本知名政治學者小笠原欣幸也點出關鍵原因。

寧可得罪全台房東也要修租賃法？內政部攤開爭議一次說清楚

內政部正推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，聚焦於保障房客三年租期、限制續約租金漲幅等，讓租屋市場朝向長期穩定發展。...

租金補貼房東竟要分潤！內政部邀青年討論租賃修法

針對外界關注的「租賃住宅市場發展及管理條例」修法方向，內政部表示，日前已邀集租賃相關公會、NGO團體及行政機關召開座談會...

黃金詐騙「刷卡到當鋪」一條龍 該注意哪些風險訊號

台灣社會近來出現一種新型態的詐騙手法：刷卡買黃金。詐騙集團把信用卡的延遲付款、金價大漲的獲利熱度、以及社群電商的人際信任三者結合，打造出一條「從刷卡到當鋪」的完整陷阱鏈。 近期發生在台中豐原一家五口的命案，正是此類詐騙手法的驚人案例。

丁學文專欄／九月降息箭在弦上 川普急如律令是好是壞

9月9日，美國上訴法院暫時禁止了川普總統開革聯準會理事庫克（Lisa Cook）的裁定；但同時間，美國國會很快就將通過由米蘭（Stephen Miran）遞補另一席聯準會理事的人事案。這顯示川普距離掌控聯準會又推進一步。隨著更多的降息鴿派傾向者上台，利率可能快速度下降，這對經濟是好是壞？

無薪假擴散 人數急速上衝…攀一年半高點

關稅海嘯衝擊就業市場，勞動部昨（16）日公布，實施減班休息（無薪假）企業共333家、人數7,334人，放無薪假人數是20...

