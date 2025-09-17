租金補貼房東竟要分潤！內政部邀青年討論租賃修法

針對外界關注的「租賃住宅市場發展及管理條例」修法方向，內政部表示，日前已邀集租賃相關公會、NGO團體及行政機關召開座談會，昨(16)日再邀集多個青年團體及學生代表座談，傾聽青年族群的實際需求，以廣納更多意見。

內政部說明，與會青年代表普遍支持租賃修法三大方向，並期待透過制度改革，解決青年學子與弱勢族群在租屋過程中的困境，包含申請租金補貼時遭房東阻撓、驅離或要求分潤、租屋供給不足及租賃糾紛處理管道不夠多元等問題。

青年代表也指出，許多青年租客因擔心失去租屋機會而選擇隱忍，無法勇於反映房東侵害權益的行為，甚至犧牲自身保障，期盼內政部能與教育部合作，擴大宣導租屋法規，提升青年對租屋法律的認識與運用能力，並建立更安心的申訴檢舉管道與多元糾紛處理機制，才能落實保障穩定安居的政策目標。

此外，有與會代表提醒，在推動租賃修法的同時，也應重視外籍人士與移工在租屋市場中面臨的不友善處境，避免因語言、身分或制度設計而被排除在租屋保障之外，呼籲政策設計須兼顧多元族群。

內政部強調，未來將持續針對不同群體的多元居住需求，邀集相關單位與團體共同研議配套方案，期能建構更公平、友善的租屋環境。