斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

時隔22年台灣人均GDP再贏南韓 小笠原點破「民眾無感」真相：很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓政府14日公布數據，推估今年南韓人均GDP為37430美元，將落後台灣的38066美元。這是南韓自2003年超越台灣以來，雙方人均GDP排名時隔22年再度逆轉。記者林俊良／攝影
南韓政府於本月14日公布最新數據，2025年南韓人均GDP估計約3萬7430美元（約台幣114萬元），落後台灣的3萬8066美元（約台幣116萬元），這代表台灣在人均GDP上時隔22年再次超越南韓。不過，消息一出不少台灣民眾直言「沒有感覺」，日本知名政治學者小笠原欣幸也點出關鍵原因。

清華大學榮譽講座教授、日本政治學者小笠原欣幸16日在臉書指出，台灣經濟表現亮眼，主要來自半導體產業出口的強勁推動。今年台灣GDP成長率已由原本預測的3.1%上調至4.45%，預計到2026年，人均GDP更將突破4萬美元。但他也直言，這種成長未必能反映在多數產業，因而讓許多民眾感受不到經濟數字上的突破，其實是正常的現象。

小笠原進一步比較日、韓、台三地狀況。他指出，近年日圓大幅貶值，使日本以美元計算的人均GDP明顯下滑，早在2022年便被南韓超越，2023年更被台灣超車。此外，他也提及近期台灣普發現金政策，在野黨推動每人發放1萬元現金，中央同意後即將實施。此金額約為日本石破茂政府提出「發放2萬日圓（約新台幣4000元）」政策的2.5倍，顯示出「台灣的稅收也很強勁」。

然而，台灣經濟學家提醒，千萬不要過度樂觀。台灣與美國的關稅談判尚未塵埃落定，傳統產業仍面臨壓力，加上台幣升值等不確定因素，未來經濟環境仍存在挑戰。

不少網友對「人均GDP超越南韓」的消息表示驚訝，甚至苦笑直言「難以置信」。對此，小笠原在留言區強調，「其實拉高台灣經濟的數字是半導體產業，所以其他行業的人感受不到的是正常的」。

