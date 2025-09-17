寧可得罪全台房東也要修租賃法？內政部攤開爭議一次說清楚

內政部正推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，聚焦於保障房客三年租期、限制續約租金漲幅等，讓租屋市場朝向長期穩定發展。然而修法過程中，外界傳出不少質疑聲音，部分房東更擔憂權益受損，對此，內政部地政司長林家正接受《經濟日報》專訪，針對修法爭議逐一說明。

修法兩大主軸：房客安居、房東權益

林家正解釋，修法有兩個核心方向，首先，是優先確保房客能穩定安居，避免因申請租金補貼或戶籍遷入遭到拒絕，甚至被迫接受不合理漲租或不續租；第二，則是回應房東關切，納入「防堵不良房客（俗稱租霸）」的規範，針對欠租、惡意毀損等情況，提供更有效的處理機制。

「房東和房客並不是對立的，多數雙方互動都很友善。」林家正說，房東把房子租出去，就像有人幫忙照顧房屋；房客則獲得安居空間，因此政府希望透過修法讓雙方權益更清楚，形成互信的租賃環境。

房客三大保障：租期、租金、權益

林家正進一步說明，修法對房客保障有三大重點，第一，保障三年租期，原則上比照社會住宅包租代管的三年租約，可以一年一約、續約二年，合計保障三年，如果房東要收回自住或房客有違約（如欠租）可以例外，至於租期彈性，房東與房客若有共識，也可直接簽更長的租約。

第二，限制租金漲幅，房東若要漲租，必須在租約到期前六個月通知，漲幅不得超過主計總處公布的房租指數年漲幅，若房東假借「收回自住」卻在一年內轉租，將面臨罰則並須賠償房客租金金額；第三，禁止侵害房客合法權益，包括拒絕承租人申請租補或遷入戶籍等，修法也明定罰則，確保房客合法權益不被侵害。

房東疑慮：租霸與程序冗長

面對房東的疑慮，林家正坦言，日前座談會中確實有許多團體反映，例如租霸問題，現行規定需累積欠租兩個月以上租金才可終止租約，但有房客以「屢次小額繳納」規避，房東盼能強化相關規範，並將毒品、詐騙機房等違法行為納入提前解約事由。

再來是，實務上終止租約的執行程序過長，目前若房客欠租，房東必須走法院訴訟程序判決後才可以聲請執行強制遷離，常需耗時九個月以上，房東建議修正《公證法》，租約若經公證，房客欠租達門檻即可直接申請強制執行；以及是否增訂收回房屋彈性，如房東可能因房屋漏水、整修或出售需要收回，希望法律能納入彈性條款。

林家正說，相關意見將納入修法評估，未來將在房客保障與房東正當權益之間找到平衡。

黑市改善：契約透明化

至於外界關心修法是否能改善租屋黑市，林家正表示，關鍵在於讓租賃契約透明化，政府已透過租金補貼、包租代管，提供房東租稅優惠，並定期發布租金統計，提升市場資訊透明度，本次修法禁止「拒絕租補」等行為，也能逐步改善黑市問題。

政策連結：婚育宅與安居環境

林家正強調，此次修法不僅是回應租屋市場需求，也配合「婚育宅」政策，目標都是讓年輕世代敢租敢生，「我們希望打造一個長期穩定、友善互信的租屋環境，讓房東願意出租、房客安心居住。」

後續修法草案將先送行政院審查，再進入立法院審議。林家正說，過程中會持續與各界溝通，盼最終能建立一套兼顧雙方權益的租屋制度。