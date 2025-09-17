聽新聞
0:00 / 0:00

興達電廠零件遭爆「洗產地」 台電將查證釐清

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰陳儷方／連線報導
台電初判興達電廠爆炸案，天然氣洩漏點為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，但吹哨者表示，有大陸廉價品偽裝成原廠產品，以高價賣給台電。圖／台電提供
台電初判興達電廠爆炸案，天然氣洩漏點為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，但吹哨者表示，有大陸廉價品偽裝成原廠產品，以高價賣給台電。圖／台電提供

試運轉中的台電興達電廠新2號機9日爆炸起火，初判原因是輸送天然氣管線連結處的墊片「法蘭」鬆脫，天然氣外洩所致。外傳興達電廠所使用的法蘭，疑來自中國大陸，台電昨表示，「興達新建燃氣機組法蘭來自澳、韓、星等國，無中國貨」，台電也將公開奇異公司提供的相關文件。

高雄市長陳其邁昨表示，興達電廠爆炸起火案，市府已要求台電提出完整致災檢討報告，將嚴格審查，確保安全無虞才准予試車。

據鏡週刊報導，法蘭尺寸價差大，原廠認證產品單價可達400萬元，但大陸拍賣平台充斥廉價替代品，有吹哨者反映，有不肖廠商將大陸劣質法蘭，改標洗產地後充當原廠貨，高價賣給台電和統包商中鼎公司。

高雄市議員邱于軒說，端看中油過去弊案，不少廠商進口劣質原料以原價賣出，賺取暴利。台電這次事故，應盡速確認機組零件是否合格，提供完整檢修報告，並釐清發電機組是否存在供應商掛名國外，零件來自大陸的可能。

台電指出，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，依奇異提供文件，供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國，並無中國。

台電董事長曾文生昨受訪說，外界擔憂法蘭等零件假冒產地混入機組工程，台電將與奇異公司一起調查這些來源國廠商的細節，釐清疑慮。不過，墊片來源與興達事故之間是否存在關聯性，曾文生說，尚待查證，墊片的使用方式及適用類型，台電也會再深入調查。

台電表示，台電將自主清查所有天然氣管路及法蘭安全性，確保機組運轉安全。

高雄市 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

拚提升供電穩定！核一、核二、核三廠有重啟條件？台電董座月底給答案

台電連續兩機組事故 曾文生：9月底前供電有壓力

台電：興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」非中國貨 來自這三國

【重磅快評】氣爆驚人巧合 曾文生政治腦能管好台電？

相關新聞

關稅海嘯 無薪假半個月翻倍…製造業重災區

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽惡化！勞動部昨天公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，實施無薪假的公司有三三三家、人數七三三四...

2電廠接連事故 曾文生坦言供電有壓力

興達電廠9日因天然氣外洩導致爆炸事故，林口2號機15日又故障，台電穩定供電能力備受關注。台電董事長曾文生昨說，已啟動備用...

興達電廠零件遭爆「洗產地」 台電將查證釐清

試運轉中的台電興達電廠新2號機9日爆炸起火，初判原因是輸送天然氣管線連結處的墊片「法蘭」鬆脫，天然氣外洩所致。外傳興達電...

台幣急升 央行盯炒匯熱錢

近期熱錢大舉湧入推升台股，台幣強勁升值。據悉，部分資金未按照申報用途進入股市投資，而是伺機炒作匯差，為杜絕炒匯風氣，金融...

不怕填錯 網銀匯款將秀對方戶名

民眾未來匯款可以不用再擔心匯錯人了。金管會銀行局副局長王允中指出，包括使用行動銀行、網路銀行和ＡＴＭ等三種非臨櫃匯款，將...

預期Fed降息 金價突破3700美元

國際金價再刷新紀錄，一度突破十五日寫下的每盎司三六八五美元紀錄、升抵三七○○美元，因投資人押注美國聯準會將降息，並權衡未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。