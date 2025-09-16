聽新聞
關稅海嘯…無薪假半個月翻倍 逾6千人

聯合報／ 記者葉冠妤陳素玲／台北報導
無薪假飆破七千人，製造業成重災區，關稅對就業市場的衝擊正急遽惡化。示意圖，非新聞當事人。記者林伯東／攝影

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽惡化！勞動部昨天公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，實施無薪假的公司有三三三家、人數七三三四人，其中受美國對等關稅影響的事業單位有二四二家、六二四六人，和上期數據相比，半個月內受關稅衝擊實施無薪假的人數翻倍，重災區仍是製造業。

勞動部表示，廠商表示，實施減班休息原因多是因為客戶仍在觀望，訂單不穩定，下單時點會往後延，因此預先實施。勞動部條平司司長黃琦雅說，不排除減班休息人數將持續增加，勞動部會密切關注後續趨勢。

無薪假總數 逾一年半新高

根據最新統計，實施無薪假有三三三家、人數七三三四人，比上一期增加八十八家，人數增加二四七一人；其中放無薪假的人數是二○二四年三月底以來、逾一年半新高。

此外，實施無薪假的公司中，有二四二家表示是受美國關稅影響，共六二四六人放無薪假；跟上期數據相比，一口氣增加一二四家、三一九一人，增幅高達逾百分之一○四。

外界擔心無薪假的下一步就是失業潮，但失業率屬於落後指標，主計總處下周一將發布八月失業率，九月失業率要到十月底才發布，屆時將能進一步觀察無薪假是否引發失業潮。

金屬機電工業 受衝擊最大

觀察行業別，無薪假減班休息重災區為製造業。黃琦雅指出，本期數據，光製造業就占二七一家、六八七○人，且百分之九十七新增人數落在製造業。製造業中，以金屬機電工業最多，通報實施二三一家、五七三一人，占製造業近八成，細探金屬機電工業，又以機械設備製造業為受災大戶，實施一二五家、三二四七人。

其餘業別方面，資訊電子工業共十七家、六六九人實施無薪假；化學工業共十家、兩百人實施；民生工業共十三家、二七○人實施。除製造業外，批發及零售業也有四十五家、三六八人實施，住宿及餐飲業則有兩家、十六人實施。觀察統計，雖其餘業別狀況不像金屬機電工業嚴重，但也呈現增加趨勢，後續值得觀察。

黃琦雅指出，勞動部八月中旬公布僱用安定措施加強版，公告九大行業減班休息薪資差額補貼七成，並回溯自八月一日實施，很多廠商主動來詢問想進行人力調整，不排除這是減班休息人數增加的原因，此外，這次通報的事業單位裡，有十六家是規模一百人以上的中型企業，通報人數加起來有二三四七人，占整體通報人數三成，也是增加原因之一。

黃琦雅說，實施減班休息原因多是因為客戶觀望，不過通報實施廠商中，也有業者反映，若訂單一來，人力需求立刻就要恢復，因此有提前終止減班休息情況。只是訂單回穩是不是長期，都需要再觀察。

