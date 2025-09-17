聽新聞
不怕填錯 網銀匯款將秀對方戶名

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

民眾未來匯款可以不用再擔心匯錯人了。金管會銀行局副局長王允中指出，包括使用行動銀行、網路銀行和ＡＴＭ等三種非臨櫃匯款，將分成兩階段顯示受款人戶名，但這個機制僅限於國內轉帳，不論轉帳金額大小皆會顯示受款人部分戶名，自然人、法人戶名也都會顯示。

王允中說，第一階段預計九月底、十月初上線，匯款人可透過行動銀行或網路銀行匯款時，確認對方戶名，規畫卅二家金融機構參與，已占全國卅六家銀行的九成以上，包括八家公股行庫、中華郵政，以及大部分的大型、中型民營銀行，都在第一波上線之列，只剩較為小型，或是地區型銀行尚未加入。

至於第二階段則為ＡＴＭ匯款可在機台上顯示戶名，由於銀行硬體要配合修正，也牽涉軟體系統，需較多時間準備，最快今年底上路。

王允中指出，戶名的顯示名稱，除了防詐，也在於擔心民眾輸入帳號時打錯帳號，所以一併提供戶名給予辨識，而且考量個資，會用遮蔽部分的方式來顯示。舉例來說，戶名是王小芳，在顯示時可能就是王Ｘ芳。

至於民眾網購時賣家提供的帳號若是虛擬帳號要如何顯示？銀行局官員說，虛擬帳號主要是銀行提供給用戶方便，源頭仍會回歸到一個實體戶頭，還是可顯示實體帳戶對應戶名。

