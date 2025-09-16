聽新聞
0:00 / 0:00

颱風吹出光電風險 銀行貸款趨嚴

聯合報／ 記者朱漢崙簡永祥陳儷方／台北報導

丹娜絲颱風破壞太陽能設施，造成光電板散落各處，也讓借錢給光電業者的銀行「膽顫心驚」，紛紛把承作太陽能授信的條件拉高，以做好風險控管。

太陽能聯貸案在兩年前風起雲湧，尤其漁電共生的案場最盛行，由於太陽能發電也是國家綠能發電政策的重要一環，但很多銀行不敢承作離岸風電的聯貸案，因此改作太陽能聯貸案作為「永續金融」成果，丹娜絲颱風重創南部，銀行業者形容場景是「太陽能電板滿天飛」，讓銀行驚覺授信風險也很高。

金融圈人士說，銀行拉高太陽能授信案主要有兩大方向，首先，要求施工品質必須紮實，尤其是抗風度，包括承包商過去的經歷背景、承作實績，銀行都要檢視；其次，要求業者必須拉高保險水位，換言之，必須有「足額保險」，定義為至少得把「重置成本」納入保額，一旦太陽能設置被颱風或地震損毀，至少保險理賠給付必須足以支應重蓋光電板。

除了颱風這類天災，也有銀行業者指出，包括政治勢力或地方勢力介入漁電共生、太陽能發電產業傳聞不斷，因此這個產業應該到了要洗牌整理的時候，希望整理完之後，產業狀況會比較健康。

身兼太陽光電產業永續發展協會理事長的大亞集團董事長沈尚弘表示，丹娜絲颱風造成嘉南一帶光電板脫落，應視為單一個案，主因水面型基礎不牢固；他並語重心長說：「社會不應用敵視心態看待漁電共同發展」。

沈尚弘說，發生光電板被強風吹起倒成一片，多半是水面型的案場，多數漁電共生案因基樁穩固，雖有破片等毀損情況，但影響相對輕微。

沈尚弘認為，政府提倡漁電或發展其他風電等綠能，不應以防弊心態看待所有開發業者，過去確有假養殖真種電的不肖業者，但畢竟只是少數，多數光電業者都恪遵法規在經營。

經濟部能源署則表示，銀行根據不同的貸款對象，也會有不同的貸款條件，所以還是要看個案，不過，目前並沒有業者向能源署反映資金有周轉有困難。

永續 太陽能發電

延伸閱讀

光電饋線回填致農路地基流失 光電場說明會場罵聲連連

颱風季下半季開打！氣象粉專：米塔颱風將生成 另一西行颱不會太弱

颱風豪雨後...嘉義東石房屋受災慘重 9戶緊急修護完工

賈新興：周四周五恐有颱風生成 下周影響台灣

相關新聞

貿易署更新戰略貨品出口管制名單 納管279個涉武擴活動實體

經濟部國際貿易署16日公告更新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，新增巴基斯坦、伊朗、墨西哥、中國大陸、葉門等279個...

台幣急升 央行盯炒匯熱錢

近期熱錢大舉湧入推升台股，台幣強勁升值。據悉，部分資金未按照申報用途進入股市投資，而是伺機炒作匯差，為杜絕炒匯風氣，金融...

不怕填錯 網銀匯款將秀對方戶名

民眾未來匯款可以不用再擔心匯錯人了。金管會銀行局副局長王允中指出，包括使用行動銀行、網路銀行和ＡＴＭ等三種非臨櫃匯款，將...

預期Fed降息 金價突破3700美元

國際金價再刷新紀錄，一度突破十五日寫下的每盎司三六八五美元紀錄、升抵三七○○美元，因投資人押注美國聯準會將降息，並權衡未...

颱風吹出光電風險 銀行貸款趨嚴

丹娜絲颱風破壞太陽能設施，造成光電板散落各處，也讓借錢給光電業者的銀行「膽顫心驚」，紛紛把承作太陽能授信的條件拉高，以做...

經濟部新增279家出口「黑名單」！近百家大陸及香港公司入列

經濟部國際貿易署16日公告更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，這次基於防止武器擴散、國際制裁及其他國安考量，新增巴基斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。