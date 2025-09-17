聽新聞
預期Fed降息 金價突破3700美元

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

國際金價再刷新紀錄，一度突破十五日寫下的每盎司三六八五美元紀錄、升抵三七○○美元，因投資人押注美國聯準會將降息，並權衡未來幾個月進一步寬鬆貨幣政策的空間。

近期美國就業數據疲軟、通膨未出現意外，降息預期升溫。美國總統川普施壓聯準會，試圖罷免理事庫克、親信米倫獲參院確認提名出任理事，強化市場對鴿派政策的想像；美元也創下五十多年來最弱上半年表現，進一步提升黃金的吸引力。

金價這一輪漲勢始於近三年前，先有來自各國央行與中國大陸投資人的買盤支撐，今年又有西方投資人透過ＥＴＦ助力。美國與實物黃金掛鉤的ＥＴＦ，淨資產規模今年一月以來激增百分之四十三，三、四月資金流入量，占二○一四年來單月流入前三名中的兩名。

川普政策的不確定性也助長避險需求。倫敦高端金庫業者ＩＢＶ表示，富裕客戶大量湧入要求存入黃金；為滿足客戶需求，明年提供的保險箱數量將加倍。

金價今年上漲約百分之四十，可望創下比新冠疫情最嚴重時期或二○○七至二○○九年經濟衰退期間更大的年漲幅。自一九七九年以來，黃金的期貨價格從未在年內出現這麼大的漲幅。

分析師警告，在低失業率與高通膨環境下降息，恐引發「停滯性通膨」，進一步推升金價。道富投資管理的黃金策略主管Aakash Doshi說，「這是黃金的完美環境。」

ETF Fed 黃金 降息

