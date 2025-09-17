台幣急升 央行盯炒匯熱錢

近期熱錢大舉湧入推升台股，台幣強勁升值。據悉，部分資金未按照申報用途進入股市投資，而是伺機炒作匯差，為杜絕炒匯風氣，金融圈人士透露，央行已發出提醒，要求資金要依申報用途投資，避免台幣過度升值，並防堵短線套利資金衝擊匯市。

新台幣昨收卅點一○一元，升值一點二七角，匯銀人士預期今天盤中有機會看到廿九字頭。從九月三日收在卅點七二八元的近期低點後，台幣一路升值，短短兩周升值百分之二。

據了解，央行已透過外資保管銀行發出提醒，若外資匯入台幣卻未依申報用途進行實際投資，而是將資金停留在帳戶等待匯差套利，將被視為炒匯資金，列入監管範圍。同時，央行也對出口商進行柔性勸導，提醒廠商避免集中拋匯，增加升值壓力。

據統計，外資昨買超台股二七○億元，累計十一個交易日買超二四四三點八億元。尤其昨天台積電首次季配息五元，並第九度上演開盤秒填息，終場以上漲卅元、一二八○元的新天價做收。台積勁揚也帶動台股大盤上漲二七二點，以二萬五六二九點再創收盤新高。

觀察近期匯市，央行操作手法多樣，除過往多在尾盤進場「阻升」，壓制匯價收盤升幅外；也嘗試轉為全天候密切控管，在盤中就不斷調節。儘管如此，隨著國際資金持續湧入、台股行情火熱，台幣仍難掩強勢，熱錢效應顯著。

台幣昨一路升值，央行僅在尾盤作價，讓台幣能守住卅點一元，否則昨天就可能看到二字頭。

央行統計，台幣今年以來升值百分之八點九，僅次於歐元的百分之十三點二八，相較於主要競爭對手的日圓升值百分之六點三五、韓元百分之六點六九為多。

央行將於明天舉行第三季理監事會，身兼央行理事的經濟部長龔明鑫昨說，身為央行理監事會的「新生」，他應該是要多聽，針對匯率議題，七大工業國對匯率有共同聲明，認為匯率要尊重市場，但有但書，除非匯率短期間波動太大。他說，產業界並不是要求台幣匯率一定要升值或貶值，而是希望不要在短時間內有太大波動，因這會對企業界接單、洽商造成很大困難。

而台幣近期強勁升值，主要原因是聯準會降息在即，國際美元偏弱，台幣欲弱不易，加上台股表現突出，熱錢紛紛湧入台灣。市場人士表示，除了杜絕炒匯外，央行最擔心的就是市場預期心理，一旦匯價升值成為市場共識，波動擴大，對廠商絕不是好事。

對此，因處於明天理監事會前緘默期，央行不對市場狀況回應，官員說，匯率照市場供需決定。