經長挺中小企 備妥300億銀彈

經濟部長龔明鑫昨（16）日表示，因應美國對等關稅，務必要做到讓企業「金流訂單不能斷」，未來一年將有逾300億元支援中小企業；針對大企業，則有約156億元投入支持研發創新補助。

他提及，經濟部持續布局先進科技，聚焦在矽光子、量子電腦及機器人，發展橫向與縱向整合產業鏈。

另外，央行明日將召開理監事會，媒體關注龔明鑫身為央行理事，是否將在會中表達經濟部看法。龔明鑫先是說，「新生要多聽」；但他接著引述七大工業國共同聲明表示，匯率要尊重市場，除非匯率短期波動太大。他並表示，經濟部也要反映企業界聲音，企業不一定是要匯率高或低，而是短期間波動不要太大，這對於做生意接訂單很困擾。

龔明鑫接任經濟部長後，昨日與媒體茶敘並說明產業政策、能源等議題。他表示，全球經濟未來有四大挑戰，包括極端氣候影響、地緣政治變化、關稅及需求起伏不定、及關鍵材料和技術限制等。

龔明鑫指出，像最近AI爆發式成長，台灣可支撐並滿足全球需求，這是因為台灣產業提前在十至15年布局才有這樣成果，政府政策就是支持產業提前布局，包括矽光子、量子電腦、機器人等新科技布局，「現在就要做」、「機會是留給準備好的人。」

經濟部已有一些策略性想法，希望協助台商全球布局，如台灣與日本貿易及投資緊密國家、捷克則是中東歐中心、德國德勒斯登則是半導體業重鎮；台積電（2330）及AI伺服器業者早在美國對等關稅前海外布局，經濟部會協助產業海外落地，並和台灣產業有所連結。

外界關切是否因此造成產業外移？龔明鑫表示，這些思考全球布局的廠商，在台投資也不會減少，甚至會增加，他們海外布局不是cost-down（降低成本），而是「能力與能量的延伸」；投審司也會把關，若出現外移也會有配套。

因應國際變化，龔明鑫強調，經濟部務必要確保「金流訂單不能斷」，經濟部韌性特別預算460億中，中小企業約占一半以上，另外明年還編有109億元協助中小企預算，總共至少300億元以上；此外還有30億元AI輔導團、4億元創新研發計畫。在大企業創新研發方面，經濟部明年則編列百億元A+企業創新研發淬鍊計畫、及55.8億元產業升級創新平台輔導計畫。