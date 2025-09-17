今年綠電占比將達15％

經濟部長龔明鑫昨（16）日表示，今年再生能源占比可達15%，明年也會繼續提高比率；明年底要提升至20%「有很大挑戰」；外界關注核電重啟議題，台電董事長曾文生表示，台電已評估三座核電廠重啟條件，預計9月底、10月初將向經濟部提報告，並對外說明。

龔明鑫表示，經濟部仍會持續推動光電及風電，優先推動已完成選商的離岸風電3-1、3-2期，定期召開管考會議了解開發進度，協助降低開發成本，以儘速併網。龔明鑫並表態支持浮動式風電發展，但還在準備中。

針對能源轉型，他強調，再生能源發展方向不變，仍為重中之重，企業不僅需要電也要綠電，否則無法滿足RE100等承諾，但步調上會因應不同能源而有調整，例如光電部分，爭議小的屋頂型光電、以及素地光電可先推動。經濟部先前表示，預定2026年11月再生能源占比將達20%。

外界關切核電廠重啟進度，曾文生表示，依照現況，核三廠最有條件進入自我安檢，預計今年底、明年初確定原廠能否有足夠能量與台電進行核三安檢工作。

此外，興達電廠新2號機火災之後，波及新1號機停機檢查；林口2號機燃煤發電機組15日又發生故障，致夜尖峰供電更加緊張，龔明鑫表示，全力穩住夜尖峰6%以上備轉容量率，並相信台電專業調度。