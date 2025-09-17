無薪假擴散 人數急速上衝…攀一年半高點

關稅海嘯衝擊就業市場，勞動部昨（16）日公布，實施減班休息（無薪假）企業共333家、人數7,334人，放無薪假人數是2024年3月底以來、約一年半新高，短短二周內大增88家、2,471人。

其中製造業仍是重災區，尤其機械設備製造業就多達3,247人通報無薪假。

而明確受到美國關稅影響而實施無薪假共242家、6,246人，占總數逾八成，二周來增加3,191人，幾乎是倍增。

勞動部指出，廠商表示，實施減班休息原因多是因為客戶仍在觀望，訂單不穩定，下單時點會往後延，因此預先實施。關稅因素一直都在，不排除會持續增加，勞動部會密切觀察。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，實施減班休息的333家、7,334人中，製造業就有271家、6,870人，比二周前增加80家、2,391人，最多的是金屬機電工業，此次通報減班休息有231家、5,731人，約占製造業逾八成。而金屬機電工業中，主要受影響的是機械設備製造業，此次通報125家、3,247人。

其餘業別方面，資訊電子工業共17家、669人實施；化學工業共十家、200人實施；民生工業共13家、270人實施。除製造業外，批發及零售業也有45家、368人實施，住宿及餐飲業則有兩家、16人實施。

觀察統計，雖其餘業別狀況不像金屬機電工業嚴重，但也呈現增加趨勢，後續值得觀察。這期通報的中型企業（100人以上）占16家、2,347人，中型企業通報家數增加，也是這期人數大增原因之一。

黃琦雅說，實施減班休息原因多是因為客戶觀望，不過通報實施廠商中，也有業者反映，若訂單一來，人力需求立刻就要恢復，因此有提前終止減班休息情況。只是訂單回穩是不是長期，都需要再觀察。

勞動部表示，因應美國對等關稅，行政院在韌性特別條例中編列預算，其中對勞工支持預算共250億元。