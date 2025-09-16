經長：今年底再生能源占比拚15% 優先落實離岸風電3-1、3-2期

經濟部長龔明鑫16日表示，今年再生能源占比可達15%，明年也會繼續提高比例；但明年底要提升至20%「有很大挑戰」。

前總統蔡英文任內推動能源轉型，原訂2025年再生能源發電占比達20%，但目標兩度推遲，現預訂2026年11月要達到20%，但近期光電及風電建置進度不如預期，外界預期，再生能源占比達20%目標恐會再度推遲。

經濟部今日舉行經濟部長龔明鑫上任後首場媒體交流會，他表示，光電及風電仍會持續推動，將優先推動已完成選商的離岸風電3-1、3-2期，定期召開管考會議瞭解開發進度，協助降低開發成本，以儘速併網。龔明鑫並表態支持浮動式風電發展，但還在準備中。

針對能源轉型，他強調，再生能源發展方向不變，仍為重中之重，企業不僅需要電也要綠電，否則無法滿足RE100等承諾，但步調上會因應不同能源而有調整，例如，光電部分爭議小的屋頂型光電、以及素地光電可先推動。

他並說，隨著企業購買光電價格提升，早期鋪設太陽光電板效率現只剩一半，可提早汰舊換新，一樣面積發電量可倍增，這是借助科技力量解決問題。

龔明鑫表示，在歷經幾次颱風，離岸風電展現很好的韌性，已經完成選商3-1期、3-2期優先落實，3-3期選商還未有共識。此外，離岸風電近岸已有規劃，深海區浮動式風機也在進行研發準備。另外，地熱、氫能、儲能、節能均會大力推動。