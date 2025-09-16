快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

經長：今年底再生能源占比拚15% 優先落實離岸風電3-1、3-2期

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部長龔明鑫16日表示，今年再生能源占比可達15%，明年也會繼續提高比例；但明年底要提升至20%「有很大挑戰」。

前總統蔡英文任內推動能源轉型，原訂2025年再生能源發電占比達20%，但目標兩度推遲，現預訂2026年11月要達到20%，但近期光電及風電建置進度不如預期，外界預期，再生能源占比達20%目標恐會再度推遲。

經濟部今日舉行經濟部長龔明鑫上任後首場媒體交流會，他表示，光電及風電仍會持續推動，將優先推動已完成選商的離岸風電3-1、3-2期，定期召開管考會議瞭解開發進度，協助降低開發成本，以儘速併網。龔明鑫並表態支持浮動式風電發展，但還在準備中。

針對能源轉型，他強調，再生能源發展方向不變，仍為重中之重，企業不僅需要電也要綠電，否則無法滿足RE100等承諾，但步調上會因應不同能源而有調整，例如，光電部分爭議小的屋頂型光電、以及素地光電可先推動。

他並說，隨著企業購買光電價格提升，早期鋪設太陽光電板效率現只剩一半，可提早汰舊換新，一樣面積發電量可倍增，這是借助科技力量解決問題。

龔明鑫表示，在歷經幾次颱風，離岸風電展現很好的韌性，已經完成選商3-1期、3-2期優先落實，3-3期選商還未有共識。此外，離岸風電近岸已有規劃，深海區浮動式風機也在進行研發準備。另外，地熱、氫能、儲能、節能均會大力推動。

離岸風電 太陽光電 再生能源

延伸閱讀

助台商布局波蘭等國 龔明鑫也歡迎外商落地

央行理監事會「新生」經長龔明鑫談台幣若波動太大不利企業經營

備用機組補興達備轉量 龔明鑫：不可能也不需要分區限電

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

相關新聞

貿易署更新戰略貨品出口管制名單 納管279個涉武擴活動實體

經濟部國際貿易署16日公告更新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，新增巴基斯坦、伊朗、墨西哥、中國大陸、葉門等279個...

經濟部新增279家出口「黑名單」！近百家大陸及香港公司入列

經濟部國際貿易署16日公告更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，這次基於防止武器擴散、國際制裁及其他國安考量，新增巴基斯...

已購屋貸不到款怎麼辦？調查顯示11%選擇違約、其他人這麼做

行政院鬆綁新青安貸款，排除《銀行法》72-2條貸款限制，是否帶給購屋者信心？富比士網路科技公司所做最新調查顯示，58%仍...

助台商布局波蘭等國 龔明鑫也歡迎外商落地

部分國內產業對波蘭、捷克、墨西哥與菲律賓的發展有興趣，經濟部將協助策略布局！

憂藏貓膩危及公安 台中藍黨團喊：中火全面體檢 台電說話了

高雄興達電廠燃氣機組9日發生爆炸火災，國民黨台中市議會團今召開記者會，要求中火全面體檢、查出其中貓膩，並在1個月內交報告...

拚提升供電穩定！核一、核二、核三廠有重啟條件？台電董座月底給答案

興達電廠新2號機火災之後，波及新1號機停機檢查；林口2號機燃煤發電機組15日上午又發生故障，等於發電機組共減少210萬瓩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。