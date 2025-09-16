風睿能源3度攜手西門子歌美颯 推進海盛風電

快訊

中央社／ 台北16日電

風睿能源（SRE）今天宣布，將與風機系統製造商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）攜手推進旗下「海盛風電（Formosa 4）」建置，並透過在地化生產，持續為台灣的綠電發展和能源轉型貢獻心力。

「海盛風電（Formosa 4）」於2022年第3階段區塊開發首期選商中獲配495MW，是風睿能源自2012年投入離岸風電領域以來，在台灣參與和開發的第3座離岸風場，亦是和西門子歌美颯的第3次合作。根據規劃，西門子歌美颯將由台中機艙廠負責供應35座14MW風機，支援專案如期併網。

風睿能源董事長林雍堯透過新聞稿指出，在過去6年間，風睿能源先後參與並交付台灣第1座離岸風場「海洋風電」以及第2階段潛力場址中第1座完工商轉的「海能風電」，逐步奠定做為亞太地區離岸風電領導品牌的地位。

林雍堯表示，「海盛風電」是集團旗下第一次由在地團隊全權主導規劃專案，憑藉著和西門子歌美颯建立的合作夥伴關係，期盼雙方再度攜手，為本地乃至亞太地區的永續貢獻心力。

西門子歌美颯全球離岸風電銷售總監MogensJakobsen表示，公司在台灣的離岸風電裝機容量已超過3GW（百萬瓩），這讓台灣成為西門子歌美颯的重要戰略市場。Formosa 4專案不僅再次彰顯承諾，更將進一步強化在台中機艙廠的在地化生產。

「海盛風電」場址位於苗栗外海，並於2024年底取得籌設許可，成為同期所有獲配容量案場中第一個取得重大相關進程的開發計畫，完工後可望為50萬家戶提供高品質電力。

西門子 離岸風電

