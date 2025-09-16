立委質疑宣傳費過高 勞動部提出四點回應

立法院新會期將開議，即將審查韌性特別預算。立委吳宗憲16日表示，該筆特別預算中，媒體政策及業務宣導經費高達快一億元，質疑宣傳費用過高。勞動部晚間提出四點回應，強調很多勞工平日工作繁忙，不一定都能透過新聞媒體了解相關政策資源，因此希望擴大宣傳。

有關韌性特別預算，吳宗憲提到，媒體政策及業務宣導經費來看，總經費高達快一億元。其中，勞動部提出「支持勞工安定就業」下，進行辦理受影響之失業勞工協助措施相關媒體宣導製作、託播及刊登經費為1,200萬；辦理減班休息勞工協助措施相關媒體宣導製作、託播及刊登經費為1,900萬。

吳宗憲質疑，勞工的失業、減班的政策宣傳不是平常都已在宣導？這些跟對美關稅或國際局勢險峻有何關聯？真正需要補助廠商到海外宣傳，卻僅有兩百萬元。

對於吳宗憲質疑勞動部韌性特別預算之廣宣經費編列，勞動部四點回應：

第一、這筆特別預算之運用，是因應國際經貿情勢，勞工面對可能的就業衝擊，勞動部提出一系列安定就業措施，所需要的政策宣傳經費。

第二、這筆四千萬的廣宣經費，是依照韌性特別條例，依法編列三年份之政策宣傳預算，將會全數用於宣傳支持勞工安定就業的政策，讓受衝擊的勞工能夠更清楚了解自身權益，以及如何取得政府安定就業的政策資源協助。

第三、經多次訪談受關稅影響廠商、勞工、工會，並舉辦多場座談會，勞動部仍持續收到勞工、工會團體反映，很多勞工朋友平日工作繁忙，不一定都能透過新聞媒體了解相關政策資源，希望政府要擴大宣傳，因為這攸關勞工的權益。

第四、勞工階層涵蓋不同的年齡、職類與地域，接收資訊的習慣與管道相當多元，很難只靠單一媒介宣傳，工會團體亦建議勞動部，必須規劃更全面的資訊傳播方式，讓不同階層的勞工有更多機會接收到正確資訊，保障自身權益。

勞動部強調，安定就業之政策宣傳經費，是勞工支持方案能否落實與到位之必要編列，相關廣宣預算執行情形，皆會按季公開資訊，也會依法公開招標及執行，希望朝野立委能夠給予支持。