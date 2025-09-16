美國奧克拉荷馬州訪團參訪亞創中心 進行產業交流

台北國際航太暨國防工業展18日登場，參與工業展的美國奧克拉荷馬州訪團今天先至亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心），與台灣無人機業者進行產業交流，尋找合作商機。

嘉義縣長翁章梁今天下午在亞創中心迎接來自美國奧克拉荷馬州的參訪團。此次活動同時邀請中山科學研究院、工業技術研究院、虎尾科技大學、中正大學及國內多家無人機廠商參與。

嘉義縣經發處告訴中央社記者，2024年4月翁章梁率領業界代表團赴美，參加國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL），並前往美國航太重鎮奧克拉荷馬州進行深度參訪，因此帶來台美無人機合作機會。

翁章梁致詞說，感謝駐休士頓台北經濟文化辦事處經濟組協助促成此次回訪行程，雙方透過交流，將為無人機產業進軍美國及國際市場奠定穩固基礎。此外，經發處表示，上午也有德國業者，到亞創中心拜會無人機廠商，尋求合作機會。

經發處指出，自2022年8月啟用以來，亞創中心積極推動無人機國家隊在地發展，短短兩年內，已吸引近55家產官學研單位進駐，並接待來自超過30個國家的訪客，逐步發展為「國家級產業櫥窗」與「國際展示平台」。