貿易署更新戰略貨品出口管制名單 納管279個涉武擴活動實體

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部貿易署更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，納管279個涉武擴活動實體。圖／本報資料照片
經濟部國際貿易署16日公告更新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，新增巴基斯坦、伊朗、墨西哥、中國大陸、葉門等279個實體，同時移除7個實體。

貿易署定期召開跨部會審查會議，依據貿易法授權，討論更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，主要參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單，迄今已有逾10800個實體與個人列入該名單。

貿易署表示，國內廠商若要出口至我國實體名單中受管制實體，應事先取得貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，才能憑證出口。另外，海關將協助執行邊境攔查，若有業者在未經許可擬出口實體名單對象，海關將不予放行。

貿易署提醒廠商，務必遵守出口管制規範，善盡企業查證義務，謹慎評估交易風險，以避免涉入武擴活動。

