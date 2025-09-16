因應無薪假海嘯 勞動部：僱用安定措施最高領7萬2,600元

勞動部16日公布最新減班休息（無薪假）企業333家、7,334人。其中，製造業最受衝擊，有271家、6,870人，增加人數占總增加人數的97%。關稅影響實施242家、6,246人，比上一期增加3,191人，人數呈現雙倍成長。對此，勞動部有僱用安定措施、充電再出發計畫提供薪資補貼。

勞動部在臉書表示，每一個減班休息的勞工，都有勞動部的支持方案可以申請。如果是九大業別的勞工，減班休息期間，可以有「強化版僱用安定措施」，申請薪資差額補貼，最高每月1萬2,100元，最多領六個月，最高領7萬2,600元。而且還能另外合併請領訓練津貼。

勞動部說明，九大業別包含：食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業」、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業。

勞動部提到，如果不是九大業別的勞工，針對部分工時勞工，減班休息期間，可申請「充電再出發計畫」，利用減班的時間來參加訓練課程，就能依時數領津貼，在薪資差額內最高可領1萬7,210元。事業單位也可核實補助最高350萬元。

有關「充電再出發計畫」，勞動部進一步說明，勞工來參訓，可依每小時190元，請領訓練津貼。針對全時勞工，平均月投保薪資超過3萬300元的全時勞工，每月最高發給1萬7,210元；平均月投保薪資3萬300元以下，可依參訓時數，每月最高可以領到2,280元。

勞動部提醒，除了上述補貼或津貼，勞工減班休息期間，雇主必須要給最低工資2萬8,590元，勞健保、勞退都要有。勞動部會確保補貼和津貼，全力支持勞工，任何一個減班休息的勞工朋友都能夠有管道申請。