美國將實現經濟軟著陸 債市春燕可望到來

美國聯準會（Fed）本周可望啟動降息，市場預期美國將實現經濟軟著陸。全台首檔非投等債主動式ETF─中信價值策略非投資等級債券主動式ETF（00981D）16日掛牌上市，中國信託投信表示，目前整體企業營運狀況仍穩健，美國重啟降息循環後，投資人期待的債市「春燕」可望到來。00981D透過主動操作機制，能因應景氣變化動態調整，聚焦關鍵信評，是投資人兼顧收益潛力與策略彈性的資產配置選項。

00981D經理人陳昱彰表示，美國日前公佈最新就業數據，非農就業人口僅小增2.2萬人，遠低於預期，因此聯準會本周宣布降息幾乎已成定局。不過，投資人也無須擔心美國經濟會直接走向衰退，主因美國疫情後的失業率平均水準仍維持在歷史相對低位，隨著聯準會啟動降息，研判美國實現經濟軟著陸的機會很大。

根據彭博最新統計，近12月美國非投等債違約率約1.45%，遠低於過去25年平均約3.3%[3]，亦較去年同期約1.7%更低，顯示過去一年非投等債財務體質持續改善，與長期歷史相較更具韌性。陳昱彰指出，根據聯準會及主要研究機構預測，未來三年經濟成長率為1.4至1.8%，顯示逐年改善；非投資等級債違約風險雖有小幅上升的可能性，但仍屬於可控的範圍，尤其在聯準會今年可望降息兩碼、明年有機會降息3至4碼下，放貸利率也隨之走低，可有效緩和企業融資壓力，非投資等級債違約率大幅或快速提高的機率甚低。

陳昱彰研判，當前景氣處於擴張期末段，但不會進入衰退，聯準會採取緩降息方式，試圖引導景氣軟著陸。在這個基本假設環境下，有利非投資等級債的未來表現，亦即在享受非投資等級債相對高利率的同時，也可以適度迴避因違約風險造成的價格波動或損失。

陳昱彰指出，00981D的投組策略是基於兩大目標，首要之務是穩定息收，主因息收佔債券總報酬比重約八至九成，這部分將以強化信用風險管理為主要操作策略。另一方面將尋求賺取可能的資本利得，藉由主動操作，掌握利率及信用風向，包括墮落天使標的等投資機會，尋找價格被低估或錯殺的標的。目前非投等債指數殖利率約為7%，若於非投等債殖利率高於6.9%時進場，依據歷史數據回測，持有一年、兩年平均報酬率相對亮眼，可望較公債與投等債取得更高的風險溢酬，為收益追求型投資人創造潛在報酬空間。