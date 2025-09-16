金流訂單不能斷！經長：逾300億元助中小企業 大企業156億補助研發

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

新任經濟部長龔明鑫16日舉行上任媒體茶敘，他表示，因應美國對等關稅，務必要做到讓企業「金流訂單不能斷」，未來一年逾300億元支援中小企業；大企業則有156億元投入在研發創新補助，他提及，經濟部持續布局先進科技，聚焦在矽光子、量子電腦及機器人，發展橫向與縱向整合產業鏈。

龔明鑫表示，全球經濟未來有四大挑戰，包括極端氣候影響、地緣政治變化、關稅及需求起伏不定、以及關鍵材料和技術限制等。

他表示，像最近AI爆發式成長，台灣可以支撐並滿足全球需求，這是因為台灣產業提前在10至15年布局才有這樣成果，政府政策就是支持產業提前布局，包括矽光子、量子電腦、機器人等新科技布局，「現在就要做」，「機會是留給準備好的人」。

因應地緣政治升溫，電電公會提出赴海外設置科學區，龔明鑫表示，貿易署已與電電公會建立聯繫，業者有興趣市場包括墨西哥、波蘭、印度及菲律賓，經濟部已在捷克、日本及德州設台灣貿易投資中心。

他表示，經濟部已有一些策略性想法，希望協助台商全球布局，如台灣與日本貿易及投資緊密的國家、捷克則是中東歐的中心、德國德勒斯登則是半導體業重鎮；他並以台積電及AI伺服器業者早在美國對等關稅之前進行海外布局，經濟部會協助產業海外落地，並和台灣產業有所聯結。

外界關切台商加速赴海外布局，是否會有外移、減少對台投資？龔明鑫表示，這些思考全球布局的廠商，在台投資也不會減少，還會增加，他們海外布局不是cost down，而是「能力與能量的延伸」；此外，投審司也會把關，若是出現外移現象，也會有配套措施。

至於因應國際變化，龔明鑫強調，經濟部務必要確保「金流訂單不能斷」，經濟部韌性特別預算460億中，中小企業約占一半以上，另外中小企業明年還編有109億元協助預算，總共至少有300億元以上；此外，還有30億元AI輔導團、及4億元創新研發計畫。

在大企業創新研發方面，經濟部明年則編列百億元A+企業創新研發淬鍊計畫、及55.8億元產業升級創新平台輔導計畫。

外界關切台美談判進度，包括是否以中油加大投資美國阿拉斯加天然氣建設，換取台灣豁免疊加關稅。對此，龔明鑫表示，台美關稅談判由行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室（OTN）主導，經濟部扮演支援性角色，談判完畢後就全力落實政策，就目前談判的實質內容他不便多說。

他並舉日本為例，雖已豁免疊加關稅，但投資細節也未揭露，經貿談判本就不是易事，經濟部能做的就是給予最大的支持。

