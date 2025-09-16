已購屋貸不到款怎麼辦？調查顯示11%選擇違約、其他人這麼做

行政院鬆綁新青安貸款，排除《銀行法》72-2條貸款限制，是否帶給購屋者信心？富比士網路科技公司所做最新調查顯示，58%仍對未來新青安貸款「沒有信心」，更有67%認為是「政策錯誤」、「政府失能」導致。

富比士網路科技執行長陳高超表示，新青安因管控與配套缺失，導致很多投機客利用人頭伺機炒房，使央行不得不祭出第七波選擇性信用管制。

之後銀行緊縮銀根限貸，讓購屋人面臨違約交屋民怨四起，更傳出部分建商倒閉出現爛尾樓現象，行政院緊急喊出，希望銀行「水龍頭開大點」，並以「滾動式檢討」檢討限貸政策。

即使如此，但在第七波選擇性信管制執行一年之際，由富比士網路科技公司所做的調查，卻凸顯政府缺乏長期而穩定的安居政策，致住宅措施朝令夕改，社會住宅未能及時提供「住者有其屋」，導致首購族有望屋興嘆。

根據富比士網路科技公司的最新網路民調，問到「否會因為限貸令效應，向銀行無法足額貸款而不敢買房？」，有43.5%的民眾表示同意、43.6%表示非常同意，占比合計高達87.1%。

另當「已購屋卻貸不到款」時，僅有15.9%民眾表示考慮售屋，34%的民眾則會詢問多家銀行、29.2%向親友尋求支援，約11%考慮違約。若上述管道仍無法取得足額資金，7.5%民眾會選擇高利率的信用貸款，甚至有1.7%民眾考慮向地下錢莊借錢，潛藏的金融風險不容忽視。

值得注意的是，有67.1%的受訪者認為，「政策錯誤」與「政府失能」，是導致貸款不順的主因，兩者占比分別為35.7%與31.4%，僅有17%與15.9%的民眾表示應歸咎於央行與銀行，顯示社會普遍認為問題出在政策設計上，而非金融執行端，一連串錯誤施政也讓58.3%的民眾坦言，對政府新青安政策已失去信心。

至於尚未購屋的民眾，在想買房卻貸不到款的情況下，多數民眾已考慮「棄買轉租」。此次調查有75.4%的受訪者表示，「可能」或「一定會」選擇租屋，僅有不到1/4堅持不會改變購屋計劃。

隨著租屋需求激增，也直接反映在民眾對租金上漲的預期心理，受訪民眾有85.1%認為未來租金會上漲，預估租金漲幅在10%以上者占37.8%、20%以上者占24.6%，兩者合計占比達62.4%。

陳高超表示，綜觀此次調查結果，顯示限貸令雖已有效抑制投機，但也嚴重誤傷剛性自住需求，讓已購屋的民眾必須四處籌錢，不僅打擊民眾對政府施政政與房市政策的信任，有意購屋者則是即便預期未來租金會大幅上漲，仍只能被迫選擇繼續租屋的窘境，最終恐形成「買不起、租更貴」的惡性循環。

陳高超指出，限貸令實施一年來，當前房市正面臨前所未有的危機。官方統計數據顯示，去年9月至今年8月底的近1年間，六都的買賣移轉量只有不到22萬棟，對比管制前一年近27.7萬棟大幅萎縮，甚至已有機構預估今年全年全台的移轉量將跌破28萬棟，將寫下2019年以來的新低。

陳高超直言，限貸令雖名為打炒房，一刀切的做法卻將市場資金全面截斷。即便行政院已宣布將新青安排除在銀行法72-2的管制項目之外，央行也宣布將換屋期限延長至1年半，但遭重創的房市信心已難挽回，若政策持續僵化，恐將進一步影響產業鏈與就業市場，擴大成為內需經濟的隱憂。