助台商布局波蘭等國 龔明鑫也歡迎外商落地

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

部分國內產業對波蘭、捷克、墨西哥與菲律賓的發展有興趣，經濟部將協助策略布局！經濟部長龔明鑫16日與媒體茶敘時表示，美國關稅主要仍由行政院經貿辦負責談判，經濟部另會協助廠商多元布局。他指出，除了強化半導體材料與設備自主研發，也歡迎外商來台落地發展；針對最低工資，龔則表示，中小微與傳產企業面臨挑戰不小。

擴大半導體國際投資

經濟部16日舉行媒體茶敘。許多媒體關心台美的關稅談判進度，但龔明鑫表示，相關業務是由行政院經貿辦負責，經濟部是支援角色，因此不便多談；針對台美關稅的產業布局，龔明鑫表示，與電電公會初步了解後，廠商對於前往墨西哥、波蘭、印度與菲律賓等國發展有興趣，經濟部會協助廠商進行策略布局。

「還可前往日本與捷克！」龔明鑫補充說，日本與我貿易與投資交流甚密，捷克也是中東歐的核心區域，也可與波蘭、德國拉近聯結。另外還有半導體與AI伺服器廠商對投資美國有興趣，雖然面臨對等關稅挑戰，政府還是會持續協助這些廠商赴美投資，若有產業外移也會有因應配套措施，但他認為目前多為廠商產能的延伸。

半導體設備靠進口

龔明鑫也表示，我國半導體的材料與設備仍高度依賴進口，除了透過工研院等研究法人協助本地廠商自主研發、補強供應鏈以外，也歡迎如艾斯摩爾等外商到台灣落地發展；

針對科技業與傳產的發展落差過大議題，龔明鑫也說，若立法院通過特別預算，這兩年經濟部會以460億，加上每年約百億預算，確保企業金流與訂單不間斷，人才與技術再提升。

9月底將召開最低工資審議委員會，龔明鑫曾表示今年的公式不太恰當，對此，龔明鑫回應說，對於審議結果會絕對尊重，但在審議前仍會表達企業界想法，如今情勢顯示產業發展有落差，雖然高科技產業發展很好，但中小微與傳產仍面臨關稅等挑戰亦不能忽視。

【更多精采內容，詳見 】