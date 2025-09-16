憂藏貓溺危及公安 台中藍黨團喊：中火全面體檢 台電說話了

高雄興達電廠燃氣機組9日發生爆炸火災，國民黨台中市議會團今召開記者會，要求中火全面體檢、查出其中貓溺，並在1個月內交報告供市民檢視。台電表示，興達火災改善措施將同步展開至台中電廠，台電全力配合中市府依法檢查。

國民黨台中市議會團今召開「安全優先！ 勿蹈興達覆轍 中火別再裝聾作啞」記者會，指中火今年已5起公安事故，加上中火新建燃氣與興達廠同廠商、零件，但中火非市府管轄，市府無能為力，非常離譜，要求中火全面體檢、查出其中貓溺，並在1個月內交報告供市民檢視。

台電說明，針對台中市議會國民黨團呼籲台中電廠啟動體檢一事，台電將全力配合台中市府依法檢查；台電現正進行興達電廠火災事故調查，研擬精進改善措施，並同步展開至台中新建燃氣機組，將於完成調查報告後對外說明。台中市政府作為台中電廠之地方主管機關，依法啟動相關檢查，台電全力配合。