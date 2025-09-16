拚提升供電穩定！核一、核二、核三廠有重啟條件？台電董座月底給答案

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電董事長曾文生。（本報資料照片）
興達電廠新2號機火災之後，波及新1號機停機檢查；林口2號機燃煤發電機組15日上午又發生故障，等於發電機組共減少210萬瓩，約占6%電力供給，致夜尖峰供電更加緊張，台電表示，全力穩住夜尖峰6%以上備轉容量率。

新任經濟部長龔明鑫16日上午舉行上任媒體茶敘，外界關切興達電廠新2號機火災之後，電力是否穩供、以及舊核電廠機組重啟進度。

龔明鑫強調，因應興達電廠意外事故，台電仍要維持供電正常，他要求白天備轉容量率維持10%以上，夜尖峰則要6%以上，等於是需要200萬瓩準備在那裡，他全然相信台電會做好調度工作。

台電董事長曾文生表示，9月9日興達電廠新2號機火災事故，現需進行事故調查並也有方向，但新2號機尚未接受台電調度，因此調查須由奇異及中鼎確認。此外，新1號機雖不是事故機組，現也一併停機檢查，但新1號機已接受台電調度，因此新1號130萬瓩的停機是會影響台電供電，再加上林口2號機燃煤發電機組80萬瓩故障，合許有210萬瓩受到影響。

他表示，台電預估至9月夜尖峰負載達3500萬瓩，台電調度處盤點後認為，夜尖峰應可維持6%、200萬瓩裕度，約略是2.5部80萬瓩大型機組，以穩定夜尖峰供電。

不過，曾文生也說，對台電來說，「仍會有供電壓力」，必須迅速準備，興達新1號機完成檢查後，盡快向高雄市政府提出運轉申請，希望10月機組回歸後，供電穩定能再上升。

至於舊核電機組是否重啟、加入供電行列？曾文生表示，台電對三個核電廠重啟條件都會做一次評估，但每個電廠情況都不一樣，預計9月底、10月初，台電會將三個電廠評估向經濟部報告，並對外說明。他表示，核三廠是比較有條件進入自我安全檢查，主要進行老化評估及耐震強度評估，預估今年底、明年初可以確定與原廠合作評估。核二廠則要先處理燃料棒的問題，後續安全檢查則要再確認。

