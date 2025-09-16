企業必備資安評估標準 安永揭密SOC 2與ISO 27001

在數位轉型加速的時代，資訊安全早已不是單純的技術議題，而是企業建立信任與市場競爭力的核心資產。安永管理顧問股份有限公司總經理張騰龍提醒，在數位經濟浪潮下，資訊安全已從「成本中心」轉變為「信任引擎」。選擇正確的認證框架，不僅能贏得客戶與合作夥伴信任，更是實現永續經營與全球擴張的重要基石。

無論是新創的SaaS平臺，還是面對大型企業客戶的成熟服務提供商，都面臨同樣的挑戰-如何有力地向外界證明自身資訊保護的有效性與透明度？安永聯合會計師事務所科技風險服務執行總監黃誌緯表示，在國際市場中，SOC 2報告與ISO 27001認證是廣受國際認可的兩大資訊安全評估標準，經常出現在招標文件、安全問卷、供應商審查與投資評估的必要清單中。

服務組織控制報告(Service Organization Control Report) 是根據美國會計師協會(American Institute of CPAs, AICPA) 及國際審計與認證標準理事會(International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB)制定的鑑證/確信準則，由事務所驗證服務提供商時所出具的報告。其中SOC 2專門針對資訊安全議題，評估在安全性、可用性、處理完整性、機密性與隱私性等方面的控制措施。報告分為Type I（單一時點評估控制設計）與Type II（約6至12個月評估控制設計與執行的實際效果），強調讓客戶「看得見」企業如何落實資安控管。

ISO 27001是國際標準化組織(ISO)發布的資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)標準，採制度化、風險為基礎的框架，協助企業涵蓋政策、流程、人員與技術。企業須通過第三方認證機構稽核，並每年接受監督審查，以確保持續改進。

SOC 2帶給企業「攸關且透明的信任」，ISO 27001則提「結構化的安全管理」。兩者並不衝突，反而相輔相成。一方面可展示企業如何控制客戶關注的風險，另一方面可展示給客戶或主管機關企業以結構化的方式在控管風險。因此，越來越多企業選擇「雙認證」，依照ISO 27001具體的控制措施架構導入體系，並透過SOC 2報告提供的資訊取得客戶信任，同時滿足市場、客戶與監管要求。