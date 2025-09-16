興達電廠爆炸後…中火呢？台中藍黨團疑「這2事藏貓膩」喊：全面體檢

高雄興達電廠燃氣機組9日發生爆炸火災，國民黨台中市議會團今召開「安全優先！ 勿蹈興達覆轍 中火別再裝聾作啞」記者會，指中火今年已5起公安事故，加上中火新建燃氣與興達廠同廠商、零件，但中火非市府管轄，市府無能為力，非常離譜，要求中火全面體檢、查出其中貓溺，並在1個月內交報告供市民檢視。

台中市議會國民黨書記長李中說，中火今年已有5起公安事故，但因建管、消防都不在中央，台中市府根本無權責可管，中火可說是台中的「化外之地」，市府無能為力，非常離譜，要求中央營建署，消防署、勞動部職安署針對中火全面體檢，並送公安報告給台中市政府、議會了解。

市議員黃馨慧說，興達電廠爆炸發生原因可能與採購低價零件有關，內部甚至可能有官商勾結等貓膩，中央應好好追查並嚴格監督；中火公安事件頻傳，根本不是公安模範生，呼籲台電不要只想著漲電價，把民眾當提款機，忽略公安問題。

市議員吳瓊華說，中火發生火警由港務消防隊處理，完全封閉，市府無從監管，但公安事故發生後，居民首當其衝，尤其興達廠與中火燃氣機組同廠商、零件，居民憂心其中有貓膩、恐重演爆炸事故，呼籲中央公開中火設備檢查報告。

市議員林孟令說，增氣減煤是政策，公安問題絕對不容許發生，如何預防是重要議題，要求最快速度向地方說明。