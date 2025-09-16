快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

聽新聞
0:00 / 0:00

興達電廠爆炸後…中火呢？台中藍黨團疑「這2事藏貓膩」喊：全面體檢

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
國民黨台中市議會團今召開「安全優先！ 勿蹈興達覆轍 中火別再裝聾作啞」記者會，高喊「中火全面體檢」。記者趙容萱／攝影
國民黨台中市議會團今召開「安全優先！ 勿蹈興達覆轍 中火別再裝聾作啞」記者會，高喊「中火全面體檢」。記者趙容萱／攝影

高雄興達電廠燃氣機組9日發生爆炸火災，國民黨台中市議會團今召開「安全優先！ 勿蹈興達覆轍 中火別再裝聾作啞」記者會，指中火今年已5起公安事故，加上中火新建燃氣與興達廠同廠商、零件，但中火非市府管轄，市府無能為力，非常離譜，要求中火全面體檢、查出其中貓溺，並在1個月內交報告供市民檢視。

台中市議會國民黨書記長李中說，中火今年已有5起公安事故，但因建管、消防都不在中央，台中市府根本無權責可管，中火可說是台中的「化外之地」，市府無能為力，非常離譜，要求中央營建署，消防署、勞動部職安署針對中火全面體檢，並送公安報告給台中市政府、議會了解。

市議員黃馨慧說，興達電廠爆炸發生原因可能與採購低價零件有關，內部甚至可能有官商勾結等貓膩，中央應好好追查並嚴格監督；中火公安事件頻傳，根本不是公安模範生，呼籲台電不要只想著漲電價，把民眾當提款機，忽略公安問題。

市議員吳瓊華說，中火發生火警由港務消防隊處理，完全封閉，市府無從監管，但公安事故發生後，居民首當其衝，尤其興達廠與中火燃氣機組同廠商、零件，居民憂心其中有貓膩、恐重演爆炸事故，呼籲中央公開中火設備檢查報告。

市議員林孟令說，增氣減煤是政策，公安問題絕對不容許發生，如何預防是重要議題，要求最快速度向地方說明。

市議員黃佳恬強調，興達電廠氣爆關鍵在於零件「法蘭」是否有大陸貨洗產地？此事件暴露民進黨政府從上到下的螺絲鬆了，要求台電與中央相關單位應調查，釐清中火、中油相關工程是否有使用劣質零件的情況，畢竟電廠安全已經是國安危機問題。

中火新建燃氣機組工程。圖／台電提供
中火新建燃氣機組工程。圖／台電提供

中火 公安 台中市

延伸閱讀

林口電廠2號機勵磁機異常跳脫 台電夜間備轉拚保6%

興達廠爆炸後 林口2號機又故障… 台電穩供電 備用機組救援

供電雪上加霜！林口2號機故障 興達新1號機回歸前供電持續警戒

供電吃緊？ 興達電廠燃煤備用3、4號機組今天再度上場救援

相關新聞

央行理監事會「新生」經長龔明鑫談台幣若波動太大不利企業經營

美日日前發布聯合聲明，重申讓市場決定匯率走勢是雙方的基本立場，經濟部長龔明鑫今日表示，匯率應尊重市場決定，除非短期內波動...

美國關稅海嘯來了！無薪假人數翻倍 6246人被減班增幅100％

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據。本期實施減班休息的事業單位333家、實施人數7334人...

拚提升供電穩定！核一、核二、核三廠有重啟條件？台電董座月底給答案

興達電廠新2號機火災之後，波及新1號機停機檢查；林口2號機燃煤發電機組15日上午又發生故障，等於發電機組共減少210萬瓩...

興達電廠爆炸後…中火呢？台中藍黨團疑「這2事藏貓膩」喊：全面體檢

高雄興達電廠燃氣機組9日發生爆炸火災，國民黨台中市議會團今召開「安全優先！ 勿蹈興達覆轍 中火別再裝聾作啞」記者會，指中...

台電連續兩機組事故 曾文生：9月底前供電有壓力

興達電廠2號機9日發生天然氣外洩爆炸事故，連累旁邊的新1號機也停機，15日林口2號機又故障，台電穩定供電能力備受關注。台...

憂藏貓溺危及公安 台中藍黨團喊：中火全面體檢 台電說話了

高雄興達電廠燃氣機組9日發生爆炸火災，國民黨台中市議會團今召開記者會，要求中火全面體檢、查出其中貓溺，並在1個月內交報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。