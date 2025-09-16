迎美國關稅 產業界看見新契機：增台美合作 產品銷全世界

因應美國關稅政策，台北市串連美國19州政府今天舉辦「台北城市產業商業媒合會」。台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮說，關稅雖然有衝擊，但也可以是增加台美合作契機，他以無人機為例，不是只有買無人機，有機會可能是與台廠零組件合作，販售到全球。

黃文榮說，台美關係貿易是多面向，雖然美國課徵關稅會有衝擊，但另一個面向是台灣產品能有和美國合作的機會，台灣產業不只是賣到那邊，可以和當地產業合作，或把美國好的工業產品引到台灣市場，提高台灣產業能量或生活品質。

黃文榮說，北市今舉辦的台美城市產業商業媒合會，是讓台灣產業看見互補機會點在哪裡，對於台灣產業來說可以是投資、買賣或進出口等。合作就像是亞利桑那州的無人機要賣來台灣，背後還有產業零組件供應鏈，就可能與台灣廠合作，合作後還能賣到全球，把市場的餅做大。

他說，這也是向美國廠說名，台灣不是只有台灣一個市場，而是透過台商在海外的佈局能量，將美國產品行銷到亞太地區，「台灣產商做的不是一對一，是多面向。」

黃文榮再舉例，台灣進口美國很多乾果、食品原料，都是2300萬人吃完嗎？當然是加工後外銷，「台灣市場不是只有台灣消費者，而是整體製造業，機會就是靠這個創造。

對於美國關稅尚未談妥，未來中央政府及地方政府因應。黃文榮說，除了對出口業者資金的融資、注意勞工問題，以及產業機會開發，也要以照各縣市的產業特性著手，台北市就是以軟體較多，創造新的商業模式。