央行理監事會「新生」經長龔明鑫談台幣若波動太大不利企業經營

美日日前發布聯合聲明，重申讓市場決定匯率走勢是雙方的基本立場，經濟部長龔明鑫今日表示，匯率應尊重市場決定，除非短期內波動太大，若短期內波動太大，不利於企業經營。

央行本周四將召開第3季理監事會議，經濟部長龔明鑫將首次以經長身分參加，龔明鑫今日與媒體茶敘時表示，身為央行理監事會的「新生」，他應該是要多聽，針對匯率議題，七大工業國對匯率有共同聲明，認為匯率要尊重市場，但有但書，除非匯率短期間波動太大。

龔明鑫說，企業界並非要求新台幣匯率一定要升或一定要貶，但短時間內若波動太大，不利企業訂單的洽談。

台北股匯市16日早盤同步走揚，新台幣匯價以30.21元開出，隨後迅速升破30.2元，開盤半小時內最高升抵30.145元，升值達8.3分，目前大約在30.105價位，顯示外資動能回流帶動台幣走強。