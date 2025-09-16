快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

聽新聞
0:00 / 0:00

央行理監事會「新生」經長龔明鑫談台幣若波動太大不利企業經營

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫16日舉行媒體茶敘，表示匯率短期間波動太大，不利企業洽談訂單。記者黃義書／攝影
經濟部長龔明鑫16日舉行媒體茶敘，表示匯率短期間波動太大，不利企業洽談訂單。記者黃義書／攝影

美日日前發布聯合聲明，重申讓市場決定匯率走勢是雙方的基本立場，經濟部長龔明鑫今日表示，匯率應尊重市場決定，除非短期內波動太大，若短期內波動太大，不利於企業經營。

央行本周四將召開第3季理監事會議，經濟部長龔明鑫將首次以經長身分參加，龔明鑫今日與媒體茶敘時表示，身為央行理監事會的「新生」，他應該是要多聽，針對匯率議題，七大工業國對匯率有共同聲明，認為匯率要尊重市場，但有但書，除非匯率短期間波動太大。

龔明鑫說，企業界並非要求新台幣匯率一定要升或一定要貶，但短時間內若波動太大，不利企業訂單的洽談。

台北股匯市16日早盤同步走揚，新台幣匯價以30.21元開出，隨後迅速升破30.2元，開盤半小時內最高升抵30.145元，升值達8.3分，目前大約在30.105價位，顯示外資動能回流帶動台幣走強。

龔明鑫 新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

央行理監事本周登場 經長：盼穩定匯率 助中小企業及傳產接單做生意

備用機組補興達備轉量 龔明鑫：不可能也不需要分區限電

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

最低工資不再沿用公式？全總要求龔明鑫收回不當言論並道歉

相關新聞

央行理監事會「新生」經長龔明鑫談台幣若波動太大不利企業經營

美日日前發布聯合聲明，重申讓市場決定匯率走勢是雙方的基本立場，經濟部長龔明鑫今日表示，匯率應尊重市場決定，除非短期內波動...

美國關稅海嘯來了！無薪假人數翻倍 6246人被減班增幅100％

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據。本期實施減班休息的事業單位333家、實施人數7334人...

拚提升供電穩定！核一、核二、核三廠有重啟條件？台電董座月底給答案

興達電廠新2號機火災之後，波及新1號機停機檢查；林口2號機燃煤發電機組15日上午又發生故障，等於發電機組共減少210萬瓩...

興達電廠爆炸後…中火呢？台中藍黨團疑「這2事藏貓膩」喊：全面體檢

高雄興達電廠燃氣機組9日發生爆炸火災，國民黨台中市議會團今召開「安全優先！ 勿蹈興達覆轍 中火別再裝聾作啞」記者會，指中...

台電連續兩機組事故 曾文生：9月底前供電有壓力

興達電廠2號機9日發生天然氣外洩爆炸事故，連累旁邊的新1號機也停機，15日林口2號機又故障，台電穩定供電能力備受關注。台...

憂藏貓溺危及公安 台中藍黨團喊：中火全面體檢 台電說話了

高雄興達電廠燃氣機組9日發生爆炸火災，國民黨台中市議會團今召開記者會，要求中火全面體檢、查出其中貓溺，並在1個月內交報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。