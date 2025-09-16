快訊

台電連續兩機組事故 曾文生：9月底前供電有壓力

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電連續兩機組發生事故，董事長曾文生表示，9月底前供電有壓力。記者黃義書／攝影
台電連續兩機組發生事故，董事長曾文生表示，9月底前供電有壓力。記者黃義書／攝影

興達電廠2號機9日發生天然氣外洩爆炸事故，連累旁邊的新1號機也停機，15日林口2號機又故障，台電穩定供電能力備受關注。台電董事長曾文生16日表示，已啟動備用機組因應，經過調度規劃，預計自即日起至9月30日止，夜尖峰備轉容量率可維持6％以上，供電有壓力，但供電裕度是穩定的。

曾文生指出，發生事故的興達2號機目前還在測試運轉中，廠商尚未移交給台電，但應高雄市政府要求，旁邊已供電中的興達新1號機也停機安檢，導致供電能力減少130萬瓩；加上15日發生林口2號機事故，再少80萬瓩的發電，共計減少210萬瓩的供電，約占9月夜尖峰負載3500萬瓩的6％，台電因此啟用備用機組因應。

曾文生表示，在啟動備用機組及安排調度後，自16日起至9月30日，估算夜尖峰的備轉容量率仍可維持6％以上，備轉容量200萬瓩以上可因應緊急情況的發生，目前台電在線最大機組發電量只有80萬瓩，因此200萬瓩的備轉容量可以應付2.5倍機組萬一發生狀況，「所以供電裕度是穩定的，但還是有供電的壓力，因為會影響機組接續的大修期程」。

發電量高達130萬瓩興達新1號機目前因安檢要求而停機，曾文生說，台電將儘速完成興達新1號機的安檢報告，向高雄市政府提出申請，若10月能恢復運轉，則供電壓力可以減輕。

供電 台電 曾文生

