央行理監事本周登場 經長：盼穩定匯率 助中小企業及傳產接單做生意

經濟部長龔明鑫16日舉辦上任媒體茶敘，媒體詢問央行將於本周四召開理監事會議是否表達經濟部看法時，龔明鑫表示，將反映企業心聲，企業不一定是要匯率高或低，而是短期間波動不要太大，這對於做生意及接訂單很困擾。

針對9月26日登場最低工資審議會討論明年最低工資調整，龔明鑫也重申，台灣高科技產業表現非常亮眼，但產業是存有落差，中小企業及傳產的確受到關稅挑戰，雖然經濟部提供支持產業措施，但經濟部會反映中小企業及傳產狀況，讓審議會委員充分了解。

龔明鑫今日上午舉行記者會表示，他上任首要工作是，未來這一年將投入逾300億元，確保中小微企業金流及訂單不中斷，協助中小企業能因應美國對等關稅衝擊。

媒體詢問龔明鑫對央行本周四召開理監事會討論利率看法。龔明鑫第一個反應是，「新生要多聽」。

不過龔明鑫接著引述七大工業國家共同聲明表示，匯率要尊重市場，除非匯率短期波動太大。他並表示，經濟部也要反映企業界聲音，企業不一定是要匯率高或低，而是短期間波動不要太大，這對於做生產接訂單很困擾。