影／興達出事零件是中國貨？ 中油：會和奇異公司一起調查
台電董事長曾文生與中油董事長方振仁，上午一同出席經濟部長龔明鑫的媒體交流會。對於興達電廠燃氣新2號機組9日發生火災，台電初判是因輸送加熱天然氣管線連接處的「法蘭」（flange）鬆脫，導致天然氣外洩引發大火。
外界遭爆料，該關鍵零件出問題可能是中國貨，改標洗產地充當原廠貨賣給台電、中油。對此中油董事長方振仁表示，工程所用的「法蘭」、墊片非常多，進廠都會有檢驗。而對於「洗產地」問題。方振仁指，管理上有三級的檢驗。首先是廠商的自主檢驗、接著是進廠的檢驗，第三則是全面品管。重點是在廠商的自我檢驗。方振仁表示，目前對於中國的產品是禁止使用，對其他國家採取開放的態度。
台電董事長曾文生表示，興達的機組是奇異公司和中鼎公司連合承攬，墊片是由奇異公司提供，依據奇異公司來函顯示，其供應商來自澳洲、南韓及新加坡等國，並無中國。對於是否可能有「洗產地」的疑慮，台電會和奇異一起調查。
