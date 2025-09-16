快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

聽新聞
0:00 / 0:00

美國關稅海嘯來了！無薪假人數翻倍 6246人被減班增幅100％

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
美國關稅衝擊全台產業，企業實施無薪假人數持續增加；示意圖。本報資料照片
美國關稅衝擊全台產業，企業實施無薪假人數持續增加；示意圖。本報資料照片

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據。本期實施減班休息的事業單位333家、實施人數7334人，其中，受美國對等關稅影響的事業單位有242家、6246人。對比上期數據，半個月內受關稅衝擊實施減班人數翻倍，一口氣增加3191人，增幅高達104.47%。

勞動部條平司司長黃琦雅指出，本期通報實施減班休息的事業單位有333家、實施人數7334人，整體家數比上一期增加88家，人數增加2471人。

這333家實施減班休息的事業單位裡，有242家事業單位自述是受美國關稅影響，員工數總計6246人。跟上期數據相比，一口氣增加3191人、124家。實施廠商多表達因美國關稅情況未定，客戶還在觀望，因此訂單不穩定。

若看行業別，減班休息重災區為製造業。本期實施數據，光製造業就占271家、6870人，且97%新增人數落在製造業。製造業中，以金屬機電工業最多，通報實施231家、5731人，占製造業近8成，細探金屬機電工業，又以機械設備製造業為受災大戶，實施125家、3247人。

黃琦雅指出，勞動部8月中旬公布僱用安定措施加強版，公告9大行業減班休息薪資差額補貼7成，並回溯自8月1日實施，很多廠商也主動來詢問想進行人力調整，不排除這是減班休息人數增加的原因，除此，這次通報的事業單位裡，有16家是規模100人以上的中型企業，通報人數加起來有2347人，占整體通報人數3成，也是增加原因之一。

黃琦雅也強調，本期通報減班休息，有74%事業單位屬於適用僱用安定措施的9大行業，81%員工可申請薪資差額補貼，非僱用安定措施公告行業者，則可參加勞工再出發計畫，申請參訓津貼。

她提醒雇主，必須先跟勞工協商，簽下書面協議書，並通報地方主管機關，才能實施減班休息，實施期間薪資全時勞工的月薪也不能低於最低工資2萬8590元，勞、健保也必須持續投保，勞退也應持續提繳，若雇主未經勞工同意就減班，就違反勞動法令，勞工可申訴、檢舉。

黃琦雅說，不排除減班休息人數將持續增加，勞動部也會密切關注後續趨勢，並加強宣導支持措施 。

關稅 勞動部

延伸閱讀

2008年金融海嘯席捲台灣 不景氣就連台積電、聯電也放無薪假

日本汽車關稅下調15%及美國對日「不疊加」稅率今午生效

台灣目標提高無人機生產規模 專家：關稅恐成阻礙

對等關稅上路 8月人民幣存款餘額終止連4升

相關新聞

最低工資審議 勞團要求調升4%

最低工資審議會將於廿六日登場，連十漲看來勢在必行，調幅多少才是主戰場，明年最低工資有可能直逼三萬元？美國對等關稅、匯率等...

美國關稅海嘯來了！無薪假人數翻倍 6246人被減班增幅100％

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據。本期實施減班休息的事業單位333家、實施人數7334人...

關稅受創產業補貼薪資？ 學者籲嚴審

最低工資審議今年考量美國關稅談判未明，壓線在最低工資法規定的第三季前舉行。外界預料，今年將比照疫情期間，提供受創產業薪資...

台電：興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」非中國貨 來自這三國

台電興達電廠2號機9日發生爆炸引發大火，初判原因是輸送天然氣管線連結處的墊片「法蘭」鬆脫，導致天然氣所致。外傳，興達電廠...

國泰金看經濟：推動AI 台灣有電力隱憂

國泰台大產學合作計畫協同主持人、中央大學經濟系教授徐之強表示，台灣長期存在電力供應、少子化及產業集中於半導體三大隱憂。此...

能用都用了 台電調度備戰夜尖峰

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台供電吃緊，台電燃煤發電機組林口二號機昨天上午又發生故障，發電量再少八百ＭＷ，等於少了百分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。