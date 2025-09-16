美國關稅海嘯來了！無薪假人數翻倍 6246人被減班增幅100％

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據。本期實施減班休息的事業單位333家、實施人數7334人，其中，受美國對等關稅影響的事業單位有242家、6246人。對比上期數據，半個月內受關稅衝擊實施減班人數翻倍，一口氣增加3191人，增幅高達104.47%。

勞動部條平司司長黃琦雅指出，本期通報實施減班休息的事業單位有333家、實施人數7334人，整體家數比上一期增加88家，人數增加2471人。

這333家實施減班休息的事業單位裡，有242家事業單位自述是受美國關稅影響，員工數總計6246人。跟上期數據相比，一口氣增加3191人、124家。實施廠商多表達因美國關稅情況未定，客戶還在觀望，因此訂單不穩定。

若看行業別，減班休息重災區為製造業。本期實施數據，光製造業就占271家、6870人，且97%新增人數落在製造業。製造業中，以金屬機電工業最多，通報實施231家、5731人，占製造業近8成，細探金屬機電工業，又以機械設備製造業為受災大戶，實施125家、3247人。

黃琦雅指出，勞動部8月中旬公布僱用安定措施加強版，公告9大行業減班休息薪資差額補貼7成，並回溯自8月1日實施，很多廠商也主動來詢問想進行人力調整，不排除這是減班休息人數增加的原因，除此，這次通報的事業單位裡，有16家是規模100人以上的中型企業，通報人數加起來有2347人，占整體通報人數3成，也是增加原因之一。

黃琦雅也強調，本期通報減班休息，有74%事業單位屬於適用僱用安定措施的9大行業，81%員工可申請薪資差額補貼，非僱用安定措施公告行業者，則可參加勞工再出發計畫，申請參訓津貼。

她提醒雇主，必須先跟勞工協商，簽下書面協議書，並通報地方主管機關，才能實施減班休息，實施期間薪資全時勞工的月薪也不能低於最低工資2萬8590元，勞、健保也必須持續投保，勞退也應持續提繳，若雇主未經勞工同意就減班，就違反勞動法令，勞工可申訴、檢舉。

黃琦雅說，不排除減班休息人數將持續增加，勞動部也會密切關注後續趨勢，並加強宣導支持措施 。