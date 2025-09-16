台電興達電廠2號機9日發生爆炸引發大火，初判原因是輸送天然氣管線連結處的墊片「法蘭」鬆脫，導致天然氣所致。外傳，興達電廠所使用的法蘭，來自中國，台電16日澄清：「興達新建燃氣機組法蘭來自澳、韓、星等國，無中國貨」。

針對媒體報導指稱有不肖業者以中國低價法蘭改標充當原廠貨再高價賣給台電，台電澄清，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，依據奇異公司來函顯示，其供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國，並無中國。

台電董事長曾文生16日受訪時指出，台電將公開奇異公司提供的相關文件，針對外界關心的「洗產地」問題，台電公司將與奇異公司一調查這些來源國廠商的細節，不過，目前尚需查證墊片來源與新達事故之間是否存在關聯性。

台電表示，台電將自主清查所有天然氣管路及法蘭安全性，確保機組運轉安全，外界擔憂是否有假冒產地的法蘭混入，台電將會同統包聯盟全面清查所有天然氣管路及法蘭，將強化天然氣管路等高風險設施之施工查核方式，例如在統包聯盟進行法蘭面施工時更積極介入檢驗及查證，以確保施工品質及安全。