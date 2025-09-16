快訊

台電：興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」非中國貨 來自這三國

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
外傳導致興達電廠爆炸的法蘭可能是中國貨，台電董事長曾文生澄清，目前清查並未使用中國貨。記者陳儷方／攝影
外傳導致興達電廠爆炸的法蘭可能是中國貨，台電董事長曾文生澄清，目前清查並未使用中國貨。記者陳儷方／攝影

台電興達電廠2號機9日發生爆炸引發大火，初判原因是輸送天然氣管線連結處的墊片「法蘭」鬆脫，導致天然氣所致。外傳，興達電廠所使用的法蘭，來自中國，台電16日澄清：「興達新建燃氣機組法蘭來自澳、韓、星等國，無中國貨」。

針對媒體報導指稱有不肖業者以中國低價法蘭改標充當原廠貨再高價賣給台電，台電澄清，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，依據奇異公司來函顯示，其供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國，並無中國。

台電董事長曾文生16日受訪時指出，台電將公開奇異公司提供的相關文件，針對外界關心的「洗產地」問題，台電公司將與奇異公司一調查這些來源國廠商的細節，不過，目前尚需查證墊片來源與新達事故之間是否存在關聯性。

台電表示，台電將自主清查所有天然氣管路及法蘭安全性，確保機組運轉安全，外界擔憂是否有假冒產地的法蘭混入，台電將會同統包聯盟全面清查所有天然氣管路及法蘭，將強化天然氣管路等高風險設施之施工查核方式，例如在統包聯盟進行法蘭面施工時更積極介入檢驗及查證，以確保施工品質及安全。

台電 奇異 天然氣

相關新聞

最低工資審議 勞團要求調升4%

最低工資審議會將於廿六日登場，連十漲看來勢在必行，調幅多少才是主戰場，明年最低工資有可能直逼三萬元？美國對等關稅、匯率等...

關稅受創產業補貼薪資? 學者籲嚴審

最低工資審議今年考量美國關稅談判未明，壓線在最低工資法規定的第三季前舉行。外界預料，今年將比照疫情期間，提供受創產業薪資...

台電:興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」非中國貨 來自這三國

台電興達電廠2號機9日發生爆炸引發大火，初判原因是輸送天然氣管線連結處的墊片「法蘭」鬆脫，導致天然氣所致。外傳，興達電廠...

國泰金看經濟:推動AI 台灣有電力隱憂

國泰台大產學合作計畫協同主持人、中央大學經濟系教授徐之強表示，台灣長期存在電力供應、少子化及產業集中於半導體三大隱憂。此...

能用都用了 台電調度備戰夜尖峰

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台供電吃緊，台電燃煤發電機組林口二號機昨天上午又發生故障，發電量再少八百ＭＷ，等於少了百分...

美國關稅海嘯來了!無薪假人數翻倍 6246人被減班增幅100%

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據。本期通報實施減班休息的事業單位有333家、實施人數7334人，較上期增加增加...

