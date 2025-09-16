快訊

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉滿身血衝超商求救 男在家昏迷也送醫

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

美參院通過川普幕僚出任Fed理事 利率會前受矚目

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）決策會議明天將召開，國會參議院今晚低空通過總統川普提名人選米蘭（Stephen Miran），出任聯準會理事一職。

聯準會決策單位「聯邦公開市場委員會」（FOMC）預計16日起舉行為期兩天的會議。一向獨立決策的聯準會正面臨政治壓力，外界愈形關注此次開會的決策結果。

今晚，由共和黨主導的聯邦參議院以48對47票，低空通過現任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米蘭出任聯準會理事，他因此將參與FOMC制定美國利率政策。

與此同時，美國聯邦上訴法院9日的裁定，暫時擋下川普開除聯準會理事庫克（Lisa Cook），讓她得以暫時留任，這期間她將繼續上訴。庫克也將參加此次FOMC會議。

川普擴大對聯準會施壓，力促今年內降息；批評人士擔憂，總統的舉動恐威脅到聯準會的獨立性。

聯準會

延伸閱讀

以柯克之名！川普政府揚言動用一切資源打擊「極左派」

川普稱「歡迎外企員工赴美」 網政策兩套：只要技術不給簽證

川普再喊大降息 新台幣盤中升破30.2元創波段新高

川普複製華府模式 下令國民兵開往曼菲斯

相關新聞

最低工資審議 勞團要求調升4%

最低工資審議會將於廿六日登場，連十漲看來勢在必行，調幅多少才是主戰場，明年最低工資有可能直逼三萬元？美國對等關稅、匯率等...

關稅受創產業補貼薪資？ 學者籲嚴審

最低工資審議今年考量美國關稅談判未明，壓線在最低工資法規定的第三季前舉行。外界預料，今年將比照疫情期間，提供受創產業薪資...

台電：興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」非中國貨 來自這三國

台電興達電廠2號機9日發生爆炸引發大火，初判原因是輸送天然氣管線連結處的墊片「法蘭」鬆脫，導致天然氣所致。外傳，興達電廠...

國泰金看經濟：推動AI 台灣有電力隱憂

國泰台大產學合作計畫協同主持人、中央大學經濟系教授徐之強表示，台灣長期存在電力供應、少子化及產業集中於半導體三大隱憂。此...

能用都用了 台電調度備戰夜尖峰

高雄興達電廠發生爆炸意外後，全台供電吃緊，台電燃煤發電機組林口二號機昨天上午又發生故障，發電量再少八百ＭＷ，等於少了百分...

美國關稅海嘯來了！無薪假人數翻倍 6246人被減班增幅100％

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據。本期通報實施減班休息的事業單位有333家、實施人數7334人，較上期增加增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。