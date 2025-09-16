美參院通過川普幕僚出任Fed理事 利率會前受矚目

美國聯邦準備理事會（Fed）決策會議明天將召開，國會參議院今晚低空通過總統川普提名人選米蘭（Stephen Miran），出任聯準會理事一職。

聯準會決策單位「聯邦公開市場委員會」（FOMC）預計16日起舉行為期兩天的會議。一向獨立決策的聯準會正面臨政治壓力，外界愈形關注此次開會的決策結果。

今晚，由共和黨主導的聯邦參議院以48對47票，低空通過現任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米蘭出任聯準會理事，他因此將參與FOMC制定美國利率政策。

與此同時，美國聯邦上訴法院9日的裁定，暫時擋下川普開除聯準會理事庫克（Lisa Cook），讓她得以暫時留任，這期間她將繼續上訴。庫克也將參加此次FOMC會議。

川普擴大對聯準會施壓，力促今年內降息；批評人士擔憂，總統的舉動恐威脅到聯準會的獨立性。