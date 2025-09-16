降息預期續升溫 三大債市維持淨流入

美國通膨符合預期，債市近全數上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年9月5日至9月11日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債仍維持淨流入居冠、但金額微幅降溫至57億美元；其次是新興市場債基金，淨流入金額降溫至17.3億美元；美國非投資級債券基金淨流入力道則是增溫至14.7億美元。

安聯投信表示，美國8月非農就業增速顯著放緩，核心通膨也符合預期，使市場預期年內累計將有三次降息。10年期公債殖利率持續走低，債市近全數上漲；其中又以新興主權債漲幅較大；投資級債續漲，但資金流入降溫。

隨著美聯準會會議將至，疲軟的就業市場數據正推升降息預期，加上風險情緒熱絡，非投資級債延續漲勢。整體來看，債市波動回落，新興貨幣穩定；部分股票市場資金漲多而流出 ，債券持續流入。

就氛圍上，安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，美股財報表現優於預期，市場氣氛樂觀，且聯準會轉鴿，帶動資金行情；歐洲央行降息接近周期尾聲、盈餘成長下修、德國失業率攀升、法國政治動盪等干擾市場；中國科技題材、經濟轉型與資金寬鬆；台灣AI與半導體前景看好，表現強勁。

展望後市，陳信逢表示，通膨放緩，全球央行貨幣政策維持寬鬆，關稅影響成變數。歐洲景氣逐步回溫，加上年初以來已大幅降息，年底前歐洲央行年底前降息空間相對有限，歐洲央行目前主要透過維持寬鬆貨幣環境來支撐經濟表現。

新興市場國家通膨持續放緩，多數新興市場國家年底前皆具有降息空間。經濟趨緩降息預期上升，殖利率曲線陡峭趨勢未變 。整體來看，降息受惠資產，資金行情驅動，風險情緒回升，信用利差緊縮，維持高信用債配置。

策略上，陳信逢表示，公債因美國勞動市場趨緩，市場降息預期上升，降息受惠資產，偏好中短端。新興公債同樣美國降息加速，預期帶動美元走弱，緩解新興市場降息壓力，加大降息空間，建議維持高配置。非投資級債，經濟未有衰退風險且企業財務穩健，信用風險可控，雖然利差處於歷史低位，但殖利率仍具吸引力，建議維持高配置。