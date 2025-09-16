降息預期升溫 資金輪動、全球新興市場淨流入居冠

受到美國聯準會降息預期升溫激勵，全球股市上漲，資金持續輪動。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年9月5日至9月11日止近一周，全球主要各區股票基金資金改由全球新興市場以淨流入24.3億美元居冠，其次為已開發歐洲市場4.03億美元；拉丁美洲與歐非中東維持微幅淨流入；美國股票基金與亞洲不含日本則是暫時轉為淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，儘管美國就業數據不佳、但通膨數據符合預期，進一步強化市場對聯準會未來幾個月降息預期，激勵股市；其中，標普500指數再創紀錄新高，地緣緊張情勢則是略有增溫，法國政治紛擾持續。

安聯投信表示，疲弱數據使市場對年底前將降息三次的預期升高，但同時引發經濟正在走弱的擔憂；歐洲央行如預期維持利率不變，決策者沒有就未來舉措提供指引，經濟成長風險變得更均衡。整體來看，歐美股表現正向，日本首相石破茂宣布辭職，潛在繼任者高市早苗偏向貨幣寬鬆及財政刺激的立場，激勵日股，中國股市表現強勁，美元相對走弱也有利於新興市場資產上揚。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國8月CPI大致符合預期，此前公布的PPI數據更意外下滑，強化市場對聯準會下周降息的預期，加上AI巨頭積累龐大訂單，帶動風險偏好升溫，科技類股領漲。

展望後市，莊凱倫表示，對資本市場的長期展望仍持正面看法。儘管當前政策環境複雜，通膨上行與勞動市場放緩風險仍存，且需關注關稅對消費與企業獲利的影響，短期風險性資產或出現波動。然而，隨著主要貿易協議明朗，關稅不確定性降低，加上美國推動財政刺激、減稅、稅改及放寬監管，聯準會亦轉向鴿派立場，均有助支持市場信心；預估明年美國經濟將重返上升軌道，企業獲利持續改善，標普500企業盈餘展望樂觀，因此持續看好長期資本市場表現，短期震盪將屬於正常且健康的市場調整。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，市場對降息預期樂觀，美股走勢強勁挹注市場多頭氣氛，加上台股今年以來的漲勢仍落後美股，在AI與科技相關財報題材持續發酵帶動下，盤面類股輪動，AI相關主題接棒率領大盤挑戰新高。

安聯投信台股團隊表示，美國利率政策目前仍處於限制性水準，展望與不斷變化的風險平衡可以讓聯準會調整政策立場，市場解讀在接下來的9月聯準會可望重啟降息，資金重回風險性資產，輔以美國重要法說對於全球AI基礎設施投資看法樂觀，市場持續在AI供應鏈中旬尋找新的投資機會。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，AI生態系統前景依然健康，多數AI相關企業管理層對未來趨勢保持正向，AI項目進展仍穩步推進。在新AI資料中心建設公告、對新型推理AI模型對的強勁需求，以及有利高階晶片半出口政策加持下亦提振市場信心。此外，部分上游零組件及原物料在短期產能無法開出，但技術及規格升級帶動需求強勁，供不應求有望帶動漲價，成為資金追逐重心；不過仍要留意不少個股短線漲幅過大，當沖比率飆升，市場投機氣氛升高。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，在台股估值不低、波動較大情況下，最好兼顧降波動與抓機會。股息因子有機會降低投資組合波動，同時抓取AI浪潮的成長機會，有助於分散風險、穩健整體報酬。

策略上，施政廷表示，隨著近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略，建議可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。