降息預期點燃資金行情 外資上周大買台股56.1億美元居亞股之冠

美國就業數據出現疲軟，加上CPI（消費者物價指數）和PPI（生產者物價指數）數據顯示通膨壓力仍然可控，增幅並未過快，市場普遍認為聯準會最快將於本周FOMC會議重啟降息，點燃全球股市的資金行情。

中國信託投信指出，在國際熱錢簇擁下，上周新興亞股總淨流入81.7億美元，其中，台灣最受外資青睞，單周獲買超56.1億美元居亞洲之冠，其次為南韓買超30.3億美元、印度買超1.5億美元，而印尼、越南、泰國則呈現淨流出，金額從0.7億美元至4億美元不等。

指數漲跌方面，中國信託投信指出，上周亞股漲多於跌，與資金流向同步。南韓、台灣在外資買盤推升下漲幅最大，分別上漲為5.9%、4%，另外，泰國漲2.3%；印度漲1.5%。而菲律賓、印尼則呈現小跌，越南則持平。

降息與美股市場觀察，中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭指出，美國就業數據出現疲態，市場認為聯準會重啟降息的機率相當高，有一派聲音認為，美國或許將步入經濟衰退，不過數據顯示，美國整體消費能力仍比市場預期更有韌性，經濟前景或許轉為溫和走弱，但不至於進入衰退。進一步回顧近7次聯準會降息循環，在降息開始後，在經濟未步入衰退的情況下，平均標普500漲幅在一年後漲幅仍可達到兩成。

唐祖蔭認為，當前投資主旋律仍應圍繞著AI趨勢，市場維持大者恆大，美國大型科技成長股仍具有高度護城河優勢。整體而言，2026仍有降息空間，考量目前美股基本面持續穩健，加上總經數據尚未出現衰退徵兆，若市場遭逢修正回調，可伺機加碼，長線投資人可持續定期定額，掌握降息與美股長期行情。

越南市場方面，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，胡志明指數持續創高，近期觸及1,700點整數大關後持續高檔震盪，多頭格局架構不變。

另一方面，越南於八月例行政府記者會上指出，今年前八個月進出口總額達5,979.3億美元，其中出口達3,060億美元，貿易順差140億美元，全年出口有望超標。若單看8月份，出口額約在433.9億美元，年增14.5%，仍保持雙位數成長，越南出口動能強勁，顯示當地產品在國際市場具備競爭力。

張晨瑋補充，隨著越南市場升級輪廓趨於明朗，短線也給越股帶來支撐，研究機構指出，越南已滿足富時指數九項標準中的七項，並透過修訂《證券法》取消提前注資要求、增加英文資訊披露，提升外資便利性，同時推動KRX 系統上線以解決訂單壅塞並支持中央清算。若10月成功升級，過渡期約需6-12個月，升級後被動資金流入預估約15億美元。

此外，越南近期針對黃金市場進行重大改革，當地金市正式由國家管控轉為受監管的自由競爭，廢除國家對金條生產及原金進口的壟斷權，此舉將大幅提升黃金的交易透明度及交易效率，有助抑制黃金投機行為，進一步引導資金回流實體經濟、及證券市場，資金行情將讓正規交易市場更加活絡。